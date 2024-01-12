Такою інформацією поділився очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Le Monde. Росії дедалі частіше показують, що їй не місце в українських водах, передає 24 Канал.

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Буданов зазначив, що північна частина і газовидобувні платформи контролюються Україною. Натомість морські експортні коридори, які надзвичайно важливі для української економіки, знову функціонують, навіть попри ризики.

Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире (Абхазія – 24 Канал) на окупованій території Грузії,

– підкреслив очільник ГУР.

У 2023 році стало відомо, що Росія планує побудувати військово-морську базу на Чорноморському узбережжі окупованої грузинської Абхазії. Лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія заявив, що буцім таке рішення спрямоване на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме далі.

Показуємо на карті, де розташовується Абхазія/ Скриншот

Україна дала надію жителям Криму

Кирило Буданов нагадав, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими.

Це дає надію, а особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки,

– повідомив розвідник.

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