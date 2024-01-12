Такой информацией поделился глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde. России все чаще показывают, что ей не место в украинских водах, передает 24 Канал.

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Буданов отметил, что северная часть и газодобывающие платформы контролируются Украиной. Морские экспортные коридоры, которые чрезвычайно важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски.

Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, так что россиянам спешно пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире (Абхазия – 24 Канал) на оккупированной территории Грузии,

– подчеркнул глава ГУР.

В 2023 году стало известно, что Россия планирует построить военно-морскую базу на Черноморском побережье оккупированной грузинской Абхазии. Лидер непризнанного региона Аслан Бжания заявил, что подобное решение будто направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, и такое взаимодействие будет продолжаться.

Показываем на карте, где находится Абхазия/ Скриншот

Украина дала надежду жителям Крыма

Кирилл Буданов напомнил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными.

Это дает надежду, а особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки,

– сообщил разведчик.

Ситуация в Черном море: главное