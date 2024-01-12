Такой информацией поделился глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde. России все чаще показывают, что ей не место в украинских водах, передает 24 Канал.
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Буданов отметил, что северная часть и газодобывающие платформы контролируются Украиной. Морские экспортные коридоры, которые чрезвычайно важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски.
Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, так что россиянам спешно пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире (Абхазия – 24 Канал) на оккупированной территории Грузии,
– подчеркнул глава ГУР.
В 2023 году стало известно, что Россия планирует построить военно-морскую базу на Черноморском побережье оккупированной грузинской Абхазии. Лидер непризнанного региона Аслан Бжания заявил, что подобное решение будто направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, и такое взаимодействие будет продолжаться.
Показываем на карте, где находится Абхазия/ Скриншот
Украина дала надежду жителям Крыма
Кирилл Буданов напомнил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными.
Это дает надежду, а особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки,
– сообщил разведчик.
Ситуация в Черном море: главное
- Военно-морской флот России получил на вооружение новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Он был передан на вооружение 25 декабря 2023 года. Сообщалось, что корабль 23 ноября завершил цикл государственных испытаний.
- Россия, вероятно, перебросила из Новороссийска в Севастополь новый большой десантный корабль класса "Иван Грен". На спутниковом снимке OSINT MT Anderson от 6 января корабль был замечен у пирса в Севастопольской бухте. Судно было введено в эксплуатацию 23 декабря 2020 года.
- Ночью 26 декабря 2023 года во временно оккупированной Феодосии украинские военные уничтожили российский большой десантный корабль "Новочеркасск". Впоследствии командующий Николай Олещук сообщил, что БДК уничтожили крылатыми ракетами, запущенными из тактической авиации.