Об этом сообщает OSINT-аналитик MT Anderson. В сети Х он также опубликовал соответствующий снимок.

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Аналитик опубликовал снимок со спутника Sentinel 2. Он датируется 6 января. На последнем снимке видно, что возле пирса в Севастопольской бухте стоит корабль. MT Anderson предположил, что это может быть новейший большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".



Новый БДК в Севастополе / Снимок MT Anderson

Что известно об "Иване Грене" "Иван Грен" – российский большой десантный корабль проекта 11711, главный корабль серии из двух кораблей, находящийся на вооружении Северного флота в 121 бригаде десантных кораблей города Североморск. Судно спустили на воду в 2012 году, однако к тому времени его не достроили и продолжали работы непосредственно на море. Ввели новый БДК в эксплуатацию в 2018 году. Как и корабль "Петр Моргунов", "Иван Грен" имеет авиационную группу из 2 вертолетов Ка-29, БПЛА "Орлан-10", а также оборудован 30-миллиметровой зенитной артиллерийской установкой АК-630М-2 "Дуэт".

В рамках проекта 11711 также создан корабль "Петр Моргунов". Его в конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения, Россия перебросила в Черное море якобы для учений. Практически все время "Петр Моргунов" базировался в бухте в Новороссийске.

Как пишет телеграм-канал "Крымский ветер", "Петр Моргунов" – это второй корабль проекта, который был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года. Он имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах. Более того, на судне также размещена авиационная группа – 2 вертолета Ка-29 и БПЛА "Орлан-10".

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