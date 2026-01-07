Не вкладається в голові: командир 1 ОШП розповів, чому росіяни обирають атакувати на конях
- Росіяни намагаються нарощувати тиск на певних ділянках фронту, використовуючи нестандартні способи штурму, зокрема атаки на конях.
- Командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов розповів, як українські військові протидіють таким атакам.
На фронті часто кажуть, що взимку інтенсивність боїв може спадати. Але на деяких ділянках, навпаки, росіяни намагаються нарощувати тиск і шукають нестандартні способи штурму.
Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов в ефірі 24 Каналу розповів, що на їхньому напрямку противник знову пробував атакувати, зокрема із використанням коней. Він пояснив, чому росіяни йдуть на такі рішення і як українські військові цьому протидіють.
Росіяни використовують коней у штурмах біля Гуляйполя
Філатов розповів, що цього року на їхній ділянці ворог не знижує темп, а навпаки посилює атаки. За його словами, лише за один день було кілька спроб механізованого штурму на лівий фланг гуляйпільського напрямку. Під час однієї з атак росіяни знову залучили коней.
Сьогодні вже третя спроба штурму. Противник застосував коней, успіху не мав. Групи знищені,
– сказав командир.
Він пояснив, що така тактика тримається на простій логіці: кінь рухається тихіше, ніж мото або інша техніка, і може швидко пройти більшу відстань.
На конях можна доїхати без шуму. Піхотинець не подолає 20 кілометрів з боєприпасами і важкою радіостанцією, тож відповідно противник шукає рішення,
– пояснив Філатов.
Це дає шанс непомітно підвезти людей і спорядження, зокрема важкі радіостанції та боєприпаси, а якщо погода дозволить "проскочити" без виявлення.
Як зупиняють кінні групи під час штурмів?
Філатов пояснив, що протидія таким атакам тримається не на "екзотиці", а на дисципліні й уважності. Спершу важливо вчасно помітити рух і не видати позиції зайвим вогнем. Далі групу беруть під контроль, а рішення ухвалюють тоді, коли вона заходить глибше.
Протидія дуже проста: уважне спостереження безпосередньо на позиціях,
– сказав командир.
Він розповів, що цього разу вершників помітили приблизно за 300 метрів, і особовий склад не відкривав вогонь. Коли противник зайшов далі в бойові порядки, його вже супроводжували дроном і попередили бійців на позиції. Після зближення вершників знищили стрілецьким вогнем.
Коли ці два вершники дійшли до нашої позиції, їх знищили стрілецьким вогнем. Коні не постраждали,
– зазначив Філатов.
Він додав, що коней планують вивести з району позицій і використати, зокрема, для евакуації поранених. Українські бійці окремо зважають на долю тварин, які стали заручниками російських дій. Саме тому в цій історії вони намагалися діяти так, щоб не вдарити по конях.
Що відомо про перебіг мирних переговорів:
- NBC News пише, що адміністрація Дональда Трампа схвалила проєкт потенційної мирної угоди між Україною та Росією з 28 пунктів. У США наголошують, що документ ще обговорюватимуть, деталі не розкривають, а сам план подають як такий, що має містити гарантії безпеки й умови для тривалого миру.
- Володимир Зеленський допустив, що війна може завершитися в першій половині 2026 року. Він заявив, що переговорний процес вийшов на новий етап завдяки взаємодії з Європою, США та країнами коаліції охочих, і окремо наголосив на потребі посилювати санкційний тиск на Росію, зокрема щодо її тіньового флоту.
- 7 січня у спілкуванні з журналістами Зеленський сказав, що є хороші результати щодо мирних переговорів, але США мають сильніше тиснути на Росію. Він підкреслив, що Україна рухається до миру дипломатією, але має залишатися сильною, а партнери мають діяти швидше. Окремо президент навів приклад "операції з Мадуро" і висловився, що США могли б зробити "якусь операцію" щодо Кадирова.