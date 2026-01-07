Не укладывается в голове: командир 1 ОШП рассказал, почему россияне выбирают атаковать на лошадях

На фронте часто говорят, что зимой интенсивность боев может спадать. Но на некоторых участках, наоборот, россияне пытаются наращивать давление и ищут нестандартные способы штурма.

Командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов в эфире 24 Канала рассказал, что на их направлении противник снова пробовал атаковать, в частности с использованием лошадей. Он объяснил, почему россияне идут на такие решения и как украинские военные этому противодействуют.

Смотрите также Невероятный успех, – эксперт назвал результаты удара по арсеналу ГРАУ РФ

Россияне используют лошадей в штурмах возле Гуляйполя

Филатов рассказал, что в этом году на их участке враг не снижает темп, а наоборот усиливает атаки. По его словам, только за один день было несколько попыток механизированного штурма на левый фланг гуляйпольского направления. Во время одной из атак россияне снова привлекли лошадей.

Сегодня уже третья попытка штурма. Противник применил лошадей, успеха не имел. Группы уничтожены,

– сказал командир.

Он объяснил, что такая тактика держится на простой логике: лошадь движется тише, чем мото или другая техника, и может быстро пройти большее расстояние.

На лошадях можно доехать без шума. Пехотинец не преодолеет 20 километров с боеприпасами и тяжелой радиостанцией, поэтому соответственно противник ищет решение,

– объяснил Филатов.

Это дает шанс незаметно подвезти людей и снаряжение, в частности тяжелые радиостанции и боеприпасы, а если погода позволит "проскочить" без обнаружения.

Как останавливают конные группы во время штурмов?

Филатов объяснил, что противодействие таким атакам держится не на "экзотике", а на дисциплине и внимательности. Сначала важно вовремя заметить движение и не выдать позиции лишним огнем. Далее группу берут под контроль, а решение принимают тогда, когда она заходит глубже.

Противодействие очень простое: внимательное наблюдение непосредственно на позициях,

– сказал командир.

Он рассказал, что на этот раз всадников заметили примерно в 300 метрах, и личный состав не открывал огонь. Когда противник зашел дальше в боевые порядки, его уже сопровождали дроном и предупредили бойцов на позиции. После сближения всадников уничтожили стрелковым огнем.

Когда эти два всадника дошли до нашей позиции, их уничтожили стрелковым огнем. Лошади не пострадали,

– отметил Филатов.

Он добавил, что лошадей планируют вывести из района позиций и использовать, в частности, для эвакуации раненых. Украинские бойцы отдельно учитывают судьбу животных, которые стали заложниками российских действий. Именно поэтому в этой истории они пытались действовать так, чтобы не ударить по лошадям.

Что известно о ходе мирных переговоров: