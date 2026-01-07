Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов в ефірі 24 Каналу розповів, що на їхньому напрямку противник знову пробував атакувати, зокрема із використанням коней. Він пояснив, чому росіяни йдуть на такі рішення і як українські військові цьому протидіють.
Росіяни використовують коней у штурмах біля Гуляйполя
Філатов розповів, що цього року на їхній ділянці ворог не знижує темп, а навпаки посилює атаки. За його словами, лише за один день було кілька спроб механізованого штурму на лівий фланг гуляйпільського напрямку. Під час однієї з атак росіяни знову залучили коней.
Сьогодні вже третя спроба штурму. Противник застосував коней, успіху не мав. Групи знищені,
– сказав командир.
Він пояснив, що така тактика тримається на простій логіці: кінь рухається тихіше, ніж мото або інша техніка, і може швидко пройти більшу відстань.
На конях можна доїхати без шуму. Піхотинець не подолає 20 кілометрів з боєприпасами і важкою радіостанцією, тож відповідно противник шукає рішення,
– пояснив Філатов.
Це дає шанс непомітно підвезти людей і спорядження, зокрема важкі радіостанції та боєприпаси, а якщо погода дозволить "проскочити" без виявлення.
Як зупиняють кінні групи під час штурмів?
Філатов пояснив, що протидія таким атакам тримається не на "екзотиці", а на дисципліні й уважності. Спершу важливо вчасно помітити рух і не видати позиції зайвим вогнем. Далі групу беруть під контроль, а рішення ухвалюють тоді, коли вона заходить глибше.
Протидія дуже проста: уважне спостереження безпосередньо на позиціях,
– сказав командир.
Він розповів, що цього разу вершників помітили приблизно за 300 метрів, і особовий склад не відкривав вогонь. Коли противник зайшов далі в бойові порядки, його вже супроводжували дроном і попередили бійців на позиції. Після зближення вершників знищили стрілецьким вогнем.
Коли ці два вершники дійшли до нашої позиції, їх знищили стрілецьким вогнем. Коні не постраждали,
– зазначив Філатов.
Він додав, що коней планують вивести з району позицій і використати, зокрема, для евакуації поранених. Українські бійці окремо зважають на долю тварин, які стали заручниками російських дій. Саме тому в цій історії вони намагалися діяти так, щоб не вдарити по конях.
