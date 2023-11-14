Навіщо росіяни поширили інформацію про "перегрупування" сил на лівому березі Дніпра: аналіз ISW
Джерело:ISW
У Кремлі могли дати вказівку державним ЗМІ оприлюднити повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині в рамках інформаційної операції, але не змогли скоординуватись.
Ціль ворога – змусити Сили оборони недооцінити наявну російську живу силу на Лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді 14 листопада.
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Український центр опору заявив, що українські офіційні особи не помітили відведення російських сил із позицій на східному березі.
Такі новини можуть бути частиною російської інформаційної операції з відволікання українських сил. Але українські військові навряд чи приймуть будь-які рішення оперативного рівня на основі обмежених повідомлень ЗМІ про російське перегрупування,
– зазначили аналітики.
Дані оприлюднили передчасно
Також той факт, що росіяни видалили повідомлення про перегрупування можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Інформація могла просто передчасно "просочитись" в інформаційний простір.
Аналітики висловили гіпотезу, що зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони Росії передало російським державним ЗМІ інформацію про "перегрупування" російських військ на лівому березі Херсонської області. І незалежно від причин і обставин повідомлень пропагандистських ЗМІ, реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області залишаються дуже болючими в інформаційному просторі Росії.
Ба більше, ця ситуація показала, що російський медіапростір досі не має однієї цілісної картинки й риторики щодо того, що відбувається на східному березі Дніпра.
Що цьому передувало
- Російські пропагандистські ресурси 13 листопада оприлюднили новину про те, що командування вояк Росії вирішило перегрупувати війська та перекинути їх на "більш вигідні" позиції.
- Майже відразу вони офіційно скасували цю новину, а міноборони країни-агресора розсилку новини назвало "провокацією".