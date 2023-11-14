Зачем россияне распространили информацию о "перегруппировке" сил на левом берегу Днепра: анализ ISW

В Кремле могли дать указание государственным СМИ обнародовать сообщения о перегруппировке войск в Херсонской области в рамках информационной операции, но не смогли скоординироваться.

Цель врага – заставить Силы обороны недооценить существующую российскую живую силу на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном обзоре 14 ноября.

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Украинский центр сопротивления заявил, что украинские официальные лица не заметили отвода российских сил с позиций на восточном берегу.

Такие новости могут являться частью российской информационной операции по отвлечению украинских сил. Но украинские военные вряд ли примут какие-либо решения оперативного уровня на основе ограниченных сообщений СМИ о российской перегруппировке,

– отметили аналитики.

Данные обнародовали преждевременно

Также тот факт, что россияне удалили сообщения о перегруппировке, могут свидетельствовать о реальных дискуссиях, происходящих в высших эшелонах российского военного командования. Информация могла просто преждевременно "проникнуть" в информационное пространство.

Аналитики высказали гипотезу, что внешний источник под видом Министерства обороны России передал российским государственным СМИ информацию о "перегруппировке" российских войск на левом берегу Херсонской области. И вне зависимости от причин и обстоятельств сообщений пропагандистских СМИ, реакция на них свидетельствует о том, что события в Херсонской области остаются очень болезненными в информационном пространстве России.

Более того, эта ситуация показала, что у российского медиапространства до сих пор нет одной целостной картинки и риторики относительно того, что происходит на восточном берегу Днепра.

Что этому предшествовало