Пропонують шалені суми: кого ворог намагається вербувати на контракт в російську армію
- Росія пропонує високу оплату та списання боргів для рекрутування контрактників на окупованих територіях.
- При цьому виплати в регіонах Росії є вдвічі більшими.
Росіяни планують активніші наступальні дії на Запорізькому напрямку. Ворог зосереджує там живу силу та техніку. А також посилює рекрутинг на окупованих територіях.
Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, наголосивши, які гроші пропонують росіяни тим, хто вирішить піти служити в окупаційну армію за контрактом. Також як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ворог перекидає живу силу з Сумського напрямку на Запоріжжя, де має намір наступати.
Якими обіцянками окупанти заманюють на контрактну службу?
Кореспондент зазначив, що росіяни намагаються набрати людей по контракту з окупованих територій.
Тим, хто не дуже розумний, пропонують в оголошеннях за контракт з російською армією одразу 800 тисяч рублів і потім зарплату від 210 тисяч рублів,
– пояснив він.
Також заманюють на контракт обіцянками списання боргів по кредиту до 10 мільйонів рублів.
Проте в регіонах Росії виплати контрактникам не 800 тисяч рублів, а, за словами кореспондента, вдвічі більше. Хоча навіть в деяких російських регіонах знизились бюджети практично у два рази. Також хіба що в Бєлгородській області дають 800 тисяч рублів, як і на окупованих територіях.
Хто воює на Покровському напрямку?
Крым того, за словами офіцера ЗСУ, підполковника Сергія Цехоцького, росіяни у боях на Покровському напрямку використовують зараз насамперед жителів так званих "днр" і "лнр". Він підкреслив, що росіянам їх "точно не шкода". Йдеться про жителів окупованої частини Донеччини та Луганщини, які, на думку офіцера ЗСУ, є "максимально побитими морально", і вони "не розуміють, що з ними сталося і в яку халепу вони потрапили".
Що відомо про мобілізаційні процеси в Росії?
- Головнокомандувач Сирський розповів, що ворог з початку 2025-го сформував дві нові дивізії, а до кінця року планує – створити ще вісім. Також росіяни щомісяця збільшують своє угруповання на приблизно 9 тисяч особового складу.
- Аналітики ISW вважають, Володимир Путін уникає оголошення чергової часткової мобілізації, адже боїться викликати невдоволення всередині країни. Тому планує збільшити рекрутування добровольців через спільну діяльності з проурядовими НДО (неурядовими організаціями).
- Також, як зазначила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, у 10 регіонах Росії було зменшено обсяг виплат за контракт з міністерством оборони. За її словами, "винагороду знизили з 3,5 мільйони рублів до 3 мільйонів". Але це призвело до сплеску бажаючих підписати контракт, адже росіяни намагаються встигнути отримати виплати хоча б на цю суму, поки її ще не знизили.