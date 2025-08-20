Росіяни планують активніші наступальні дії на Запорізькому напрямку. Ворог зосереджує там живу силу та техніку. А також посилює рекрутинг на окупованих територіях.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, наголосивши, які гроші пропонують росіяни тим, хто вирішить піти служити в окупаційну армію за контрактом. Також як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ворог перекидає живу силу з Сумського напрямку на Запоріжжя, де має намір наступати.

Якими обіцянками окупанти заманюють на контрактну службу?

Кореспондент зазначив, що росіяни намагаються набрати людей по контракту з окупованих територій.

Тим, хто не дуже розумний, пропонують в оголошеннях за контракт з російською армією одразу 800 тисяч рублів і потім зарплату від 210 тисяч рублів,

– пояснив він.

Також заманюють на контракт обіцянками списання боргів по кредиту до 10 мільйонів рублів.

Проте в регіонах Росії виплати контрактникам не 800 тисяч рублів, а, за словами кореспондента, вдвічі більше. Хоча навіть в деяких російських регіонах знизились бюджети практично у два рази. Також хіба що в Бєлгородській області дають 800 тисяч рублів, як і на окупованих територіях.

Хто воює на Покровському напрямку?

Крым того, за словами офіцера ЗСУ, підполковника Сергія Цехоцького, росіяни у боях на Покровському напрямку використовують зараз насамперед жителів так званих "днр" і "лнр". Він підкреслив, що росіянам їх "точно не шкода". Йдеться про жителів окупованої частини Донеччини та Луганщини, які, на думку офіцера ЗСУ, є "максимально побитими морально", і вони "не розуміють, що з ними сталося і в яку халепу вони потрапили".

Що відомо про мобілізаційні процеси в Росії?