Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на його слова під час форуму "Все для перемоги", організований "Народним фронтом".

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Як Путін хоче отримати більше добровольців

В ISW вказують, що "Народний фронт" це політична коаліція неурядових організацій та політичних партій, яка підтримується Міністерством оборони Росії та державою, яку здебільшого керує "Єдина Росія".

Путін створив "Народний фронт" у 2011 році, коли був прем'єром. "Народний фронт" стежить за виконанням указів Путіна та дедалі частіше виступає в ролі ініціативи військової допомоги військовослужбовцям.

У рамках виступу на форумі у неділю, 6 липня, у Москві Путін наголосив на внеску, який організація зробила окупантам в Україні, такому як постачання 110 тисяч БпЛА та понад 14 тисяч транспортних засобів.

Путін, ймовірно, намагається зміцнити громадську підтримку "Народного фронту" та війни, щоб збільшити добровільний набір серед російських громадян. Меседжі Путіна свідчать про те, що Кремль намагається боротися з проблемами добровільного набору та суспільної підтримки війни,

– ідеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що Володимир Путін не хоче оголошувати чергову часткову мобілізацію через страх внутрішнього невдоволення та залишається відданим просуванню зусиль з "прихованої мобілізації".

Також, за даними ISW, Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у країні. Ймовірно, це частина зусиль Кремля з приховування своїх втрат на війні в Україні.