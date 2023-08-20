"Головний біль" росіян: на яких завданнях ворог зосередив свої сили на Півдні
Сили оборони продовжують свою важку роботу зі звільнення українських земель. Зокрема, просуваються на Півдні. Ворог все ще сподівається на ті оборонні споруди, які йому вдалося побудувати заздалегідь.
Наразі окупанти мають "головний біль" з ремонту двох мостів. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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В окупантів немає ресурсів
"Бавовна" на Чонгарському та Генічеському мостах значно послабила логістику окупантів. Адже наразі усі свої сили вони кинули на їхній ремонт.
"Там задіяні інженерні та технічні ресурси", – уточнила речниця.
Наталія Гуменюк про дії російських окупантів на Півдні: дивитись відео
Крім цього окупанти будують понтонні переправи, де також потрібна як жива, так і технічна сила. А тому на будівництво додаткових оборонних позицій вони просто неспроможні.
Поки їм вистачає тих, що вони вже облаштували. Це другий і третій ешелон оборони, який ми маємо ще пройти,
– відзначила Гуменюк.
Що відомо про "бавовну" на мостах: основні новини
- 6 серпня на тимчасово окупованій частині Херсонщини було неспокійно. Там прогриміли гучні вибухи в районі двох мостів. Згодом стало відомо про Чонгарський та Генічеський. Через певний час в ЗСУ підтвердили удари.
- Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив про "невеликі пошкодження" мосту. Але фото, які згодом з'явилися у мережі, і величезні вирви замість дороги свідчать про зворотне.
- Через ці руйнування окупанти мають найбільше проблем з логістикою на Херсонському та Запорізькому (Мелітопольському) напрямках. Понтонні переправи, якими ворог дарма намагався врятувати ситуацію, також мало ефективні.
- Чонгарський міст з'єднує лівобережжя Херсонщини та тимчасово окупований Крим. Сам Чонгар був такою собі "буферною зоною" між півостровом та підконтрольною територією України до початку повномасштабної війни.