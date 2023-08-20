"Головний біль" росіян: на яких завданнях ворог зосередив свої сили на Півдні

Сили оборони продовжують свою важку роботу зі звільнення українських земель. Зокрема, просуваються на Півдні. Ворог все ще сподівається на ті оборонні споруди, які йому вдалося побудувати заздалегідь.

Наразі окупанти мають "головний біль" з ремонту двох мостів. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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В окупантів немає ресурсів

"Бавовна" на Чонгарському та Генічеському мостах значно послабила логістику окупантів. Адже наразі усі свої сили вони кинули на їхній ремонт.

"Там задіяні інженерні та технічні ресурси", – уточнила речниця.

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Крім цього окупанти будують понтонні переправи, де також потрібна як жива, так і технічна сила. А тому на будівництво додаткових оборонних позицій вони просто неспроможні.

Поки їм вистачає тих, що вони вже облаштували. Це другий і третій ешелон оборони, який ми маємо ще пройти,

– відзначила Гуменюк.

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