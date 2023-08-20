"Головная боль" россиян: на каких задачах враг сосредоточил свои силы на Юге
Силы обороны продолжают свою трудную работу по освобождению украинских земель. В частности, продвигаются на Юге. Враг все еще надеется на оборонительные сооружения, которые ему удалось построить заранее.
В настоящее время оккупанты имеют "головную боль" по ремонту двух мостов. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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У оккупантов нет ресурсов
"Хлопок" на Чонгарском и Геническом мостах значительно ослабил логистику оккупантов. Ведь все свои силы они бросили на их ремонт.
"Там задействованы инженерные и технические ресурсы", – уточнила спикер.
Наталья Гуменюк о действиях российских окупантов на Юге: смотреть видео
Кроме этого оккупанты строят понтонные переправы, где также нужна как живая, так и техническая сила. Поэтому на строительство дополнительных оборонных позиций они просто не годны.
Пока им хватает тех, что они уже обустроили. Это второй и третий эшелон обороны, который мы должны пройти,
– отметила Гуменюк.
Что известно о "хлопке" на мостах: основные новости
- 6 августа на временно оккупированной части Херсонской области было неспокойно. Там прогремели громкие взрывы в районе двух мостов. Впоследствии стало известно о Чонгарском и Геническом. Спустя время в ВСУ подтвердили удары.
- Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил о "небольших повреждениях" моста. Но фото, которые появились впоследствии в сети, и огромные воронки вместо дороги свидетельствуют об обратном.
- Из-за этих разрушений оккупанты имеют больше проблем с логистикой на Херсонском и Запорожском (Мелитопольском) направлениях. Понтонные переправы, которыми враг зря пытался спасти ситуацию, тоже мало эффективны.
- Чонгарский мост соединяет левобережье Херсона и временно оккупированный Крым. Сам Чонгар был некой "буферной зоной" между полуостровом и подконтрольной территорией Украины до начала полномасштабной войны.