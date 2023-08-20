"Головная боль" россиян: на каких задачах враг сосредоточил свои силы на Юге

Силы обороны продолжают свою трудную работу по освобождению украинских земель. В частности, продвигаются на Юге. Враг все еще надеется на оборонительные сооружения, которые ему удалось построить заранее.

В настоящее время оккупанты имеют "головную боль" по ремонту двух мостов. Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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У оккупантов нет ресурсов

"Хлопок" на Чонгарском и Геническом мостах значительно ослабил логистику оккупантов. Ведь все свои силы они бросили на их ремонт.

"Там задействованы инженерные и технические ресурсы", – уточнила спикер.

Наталья Гуменюк о действиях российских окупантов на Юге: смотреть видео

Кроме этого оккупанты строят понтонные переправы, где также нужна как живая, так и техническая сила. Поэтому на строительство дополнительных оборонных позиций они просто не годны.

Пока им хватает тех, что они уже обустроили. Это второй и третий эшелон обороны, который мы должны пройти,

– отметила Гуменюк.

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