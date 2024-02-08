Росіяни, ймовірно, використовують Starlink на фронті: ГУР перевіряє інформацію

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що російські військові почали застосовувати Starlink на окупованих територіях. Туди вони нібито заходять з-за кордону активованими.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу повідомив, що відповідна інформація перевіряється. Більше даних буде згодом.

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Starlink у росіян

У мережі 8 лютого почали поширювати інформацію, що у російських військових на окупованих територіях з'явилися Starlink. Зазначається, що їх масово почали поставляти у Росію через Дубай з уже активованими акаунтами. Відповідну інформацію також поширив волонтер та журналіст Сергій Стерненко.

Так, це правда. Зібрані докази постараємось передати на найвищому рівні,

– написав Стерненко.

Андрій Юсов повідомив, що наразі ГУР перевіряє інформацію щодо можливого застосування окупантами супутникових систем.

Зазначимо! На російських маркетплейсах можна придбати Starlink, однак за значно завищеною ціною. Російські ЗМІ повідомляли, що установка під виглядом потенційного покупця зареєстрована у Європі, що дозволяє їй працювати. Вносити щомісячну плату при цьому можливо через продавця.

Водночас самі росіяни визнавали, що ці системи працюють лише на окупованих землях, оскільки для їх роботи потрібні наземні базові станції. Їх у Росії немає, бо компанія Маска офіційно не працює там.

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