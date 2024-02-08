Россияне, вероятно, используют Starlink на фронте: ГУР проверяет информацию
Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что российские военные начали применять Starlink на оккупированных территориях. Туда они якобы заходят из-за границы активированными.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу сообщил, что соответствующая информация проверяется. Больше информации будет позже.
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Starlink у россиян
В сети 8 февраля начали распространять информацию, что у российских военных на оккупированных территориях появились Starlink. Отмечается, что их массово начали поставлять в Россию через Дубай с уже активированными аккаунтами. Соответствующую информацию также распространил волонтер и журналист Сергей Стерненко.
Да, это правда. Собранные доказательства постараемся передать на наивысшем уровне,
– написал Стерненко.
Андрей Юсов сообщил, что сейчас ГУР проверяет информацию о возможном применении оккупантами спутниковых систем.
Отметим! На российских маркетплейсах можно приобрести Starlink, однако по значительно завышенной цене. Российские СМИ сообщали, что установка под видом потенциального покупателя зарегистрирована в Европе, что позволяет ей работать. Вносить ежемесячную плату при этом возможно через продавца.
В то же время сами россияне признавали, что эти системы работают только на оккупированных землях, поскольку для их работы нужны наземные базовые станции. Их в России нет, потому что компания Маска официально не работает там.
Обход санкций Россией
- Брюссель выражает обеспокоенность, что товары из ЕС используются Россией на поле боя. Запрещенные товары попадают в Россию из "третьих стран". Европейская Комиссия рассматривает возможность создания специализированного органа ЕС для обеспечения выполнения санкций.
- Недавно The Washington Post опубликовало расследование, в котором фигурировала российская компания I Machine. С помощью нее станки тайваньского производства попадали в Россию. Власти острова внесли компанию в санкционный список и обязали производителей подтвердить, что их товары не будут экспортировать в страну-агрессора.
- Экспорт запрещенных товаров в страны вне ЕС вырос с 3 миллиардов евро до начала вторжения в Украину до 5,6 миллиарда евро к середине 2023 года. В Еврокомиссии отметили, что это "чрезвычайно тревожное" увеличение компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны.