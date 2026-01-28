Росіяни втратили два літаки – Су-30 та Су-34, – керівник ЦПД

У російської армії знову є втрати. У середу, 28 січня, стало відомо про знищення їхніх літаків. Судна вдалося збити за допомогою зенітно-ракетного комплексу.

Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

До теми Бити не лише по живій силі: генерал армії відповів, як збільшити кількість втрат у росіян

Що відомо про збиття російських літаків?

У мережі поширили інформацію про те, що поблизу острова Зміїний українським захисникам вдалося збити два російські літаки. Відомо про можливі втрати у ворога суден Су-30 і Су-34. Ворожі пропагандистські спільноти пишуть, що літаки збив ЗРК "Patriot" над Чорним морем.

Повідомляється, що екіпажі літаків, імовірно, не вижили.

Інформацію про збиття літаків поширили неофіційно, тому очікуються коментарі від військових або Генштабу ЗСУ.

Варто зазначити! З цих літаків росіяни запускали по Україні авіабомби. Антирекорд був зафіксований у жовтні 2025 року. Тоді із Су-34 окупанти здійсили понад 5 328 скидань по позиціях Сил оборони та українських містах.