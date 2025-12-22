Росіяни захопили в полон на Сумщині не тільки цивільних, – Зеленський
- Росіяни захопили в полон на Сумщині українських військових і дітей.
- Про це заявив Зеленський 22 грудня.
Володимир Зеленський розкрив деталі того, що сталося на Сумщині. Із села Грабовське вивезли не тільки цивільних, як про це повідомляли раніше.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Кого захопили росіяни на Сумщині?
Це 13 українських військових.
З-поміж вивезених у Росію цивільних жителів села було близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки та діти.
Важливо, що раніше офіційні особи говорили: дітей з-поміж викрадених людей немає.
Що стосується наших військових – я не знаю ще обставини, я знаю, що 13 наших військових в полоні також,
– сказав Зеленський.
Загалом у Грабовському залишалося 52 людини, які довгий час відмовлялися виїздити. Це, за словами президента, були навіть не місяці.
Як пояснив президент, село розташоване на території України і частково на території Росії. Утім, Зеленський відмовився якось характеризувати його жителів.
Здивований, що там були діти, просто здивований, що батьки так ставляться до своїх дітей,
– наголосив гарант.
Він також сказав, що селяни "мали якийсь діалог або якісь відносини з тими, хто на території Росії".
"Люди живуть так довгі роки. Я думаю, що вони просто не очікували, що російські військові просто зайдуть і заберуть їх в полон. Ось що відбулося", – припустив український президент.
Водночас Зеленський наголосив: ЗСУ могли знищити ворога там на відстані – і артилерією, і дронами.
"Просто не стали це робити, тому що там цивільні. Не хотіли вбити просто цивільних. Або не вбити – щоб хтось був поранений. Ось, в принципі, те, що відбулося. Позиції всі ми відновимо, це зрозуміло. А що далі, як повертати людей – це інші кроки", – розповів він.
Що відомо про ситуацію в Грабовському?
20 грудня "Кордон.Медіа" з посиланням на джерела повідомило, що росіяни перейшли кордон і захопили цивільних жителів села Грабовське на Сумщині. Згодом цю інформацію підтвердили джерела Суспільного та "Української правди".
Староста села в розмові з Суспільним визнала факт викрадення людей росіянами, але зауважила, що дітей серед них нема.
Наступного дня в ЗСУ підтвердили, що цей інцидент мав місце.
Також, за даними Угруповання Об'єднаних сил, у Грабовському тривають бої. "Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію", – написали там.