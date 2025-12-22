Росіяни захопили в полон на Сумщині не тільки цивільних, – Зеленський

Володимир Зеленський розкрив деталі того, що сталося на Сумщині. Із села Грабовське вивезли не тільки цивільних, як про це повідомляли раніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Кого захопили росіяни на Сумщині?

Це 13 українських військових.

З-поміж вивезених у Росію цивільних жителів села було близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки та діти.

Важливо, що раніше офіційні особи говорили: дітей з-поміж викрадених людей немає.

Що стосується наших військових – я не знаю ще обставини, я знаю, що 13 наших військових в полоні також,

– сказав Зеленський.

Загалом у Грабовському залишалося 52 людини, які довгий час відмовлялися виїздити. Це, за словами президента, були навіть не місяці.

Як пояснив президент, село розташоване на території України і частково на території Росії. Утім, Зеленський відмовився якось характеризувати його жителів.

Здивований, що там були діти, просто здивований, що батьки так ставляться до своїх дітей,

– наголосив гарант.

Він також сказав, що селяни "мали якийсь діалог або якісь відносини з тими, хто на території Росії".

"Люди живуть так довгі роки. Я думаю, що вони просто не очікували, що російські військові просто зайдуть і заберуть їх в полон. Ось що відбулося", – припустив український президент.

Водночас Зеленський наголосив: ЗСУ могли знищити ворога там на відстані – і артилерією, і дронами.

"Просто не стали це робити, тому що там цивільні. Не хотіли вбити просто цивільних. Або не вбити – щоб хтось був поранений. Ось, в принципі, те, що відбулося. Позиції всі ми відновимо, це зрозуміло. А що далі, як повертати людей – це інші кроки", – розповів він.

Що відомо про ситуацію в Грабовському?