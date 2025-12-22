Россияне захватили в плен на Сумщине не только гражданских, – Зеленский

Владимир Зеленский раскрыл детали того, что произошло на Сумщине. Из села Грабовское вывезли не только гражданских, как об этом сообщали ранее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Кого захватили россияне в Сумской области?

Это 13 украинских военных.

Среди вывезенных в Россию гражданских жителей села было около 17 мужчин призывного возраста, остальные – женщины и дети.

Важно, что ранее официальные лица говорили: детей среди похищенных людей нет.

Что касается наших военных – я не знаю еще обстоятельства, я знаю, что 13 наших военных в плену также,

– сказал Зеленский.

Всего в Грабовском оставалось 52 человека, которые долгое время отказывались выезжать. Это, по словам президента, были даже не месяцы.

Как пояснил президент, село расположено на территории Украины и частично на территории России. Впрочем, Зеленский отказался как-то характеризовать его жителей.

Удивлен, что там были дети, просто удивлен, что родители так относятся к своим детям,

– подчеркнул гарант.

Он также сказал, что селяне "имели какой-то диалог или какие-то отношения с теми, кто на территории России".

"Люди живут так долгие годы. Я думаю, что они просто не ожидали, что российские военные просто зайдут и заберут их в плен. Вот что произошло", – предположил украинский президент.

В то же время Зеленский подчеркнул: ВСУ могли уничтожить врага там на расстоянии – и артиллерией, и дронами.

"Просто не стали это делать, потому что там гражданские. Не хотели убить просто гражданских. Или не убить – чтобы кто-то был ранен. Вот, в принципе, то, что произошло. Позиции все мы восстановим, это понятно. А что дальше, как возвращать людей – это другие шаги", – рассказал он.

Что известно о ситуации в Грабовском?