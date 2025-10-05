Росіяни у ніч на неділю, 5 вересня, завдали комбінованого удару по критичній інфраструктурі, під ударом опинилася енергетика. Внаслідок атаки є пошкодження, складна ситуація зберігається у двох областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України. Там повідомили деталі наслідків навмисного удару ворога.

Які наслідки для енергетики?

За даними відомства, внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго". Зазначається, що, на жаль, це призвело до знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

Також повідомляють про складну ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. Остання знову перебувала під ворожою атакою. Там продовжують діяти графіки погодинного відключення світла через попередні пошкодження.