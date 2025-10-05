Энергетика снова под ударом: россияне нанесли комбинированные удары, есть повреждения и обесточивание
- Российские атаки повредили оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", вызвав обесточивание в Запорожском районе.
- Сложная ситуация сохраняется в Сумской и Черниговской областях, в последней продолжаются графики отключения света.
Россияне в ночь на воскресенье, 5 сентября, нанесли комбинированный удар по критической инфраструктуре, под ударом оказалась энергетика. В результате атаки есть повреждения, сложная ситуация сохраняется в двух областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины. Там сообщили детали последствий умышленного удара врага.
Какие последствия для энергетики?
По данным ведомства, в результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго". Отмечается, что, к сожалению, это привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.
Также сообщают о сложной ситуации в Сумской и Черниговской областях. Последняя снова находилась под вражеской атакой. Там продолжают действовать графики почасового отключения света из-за предыдущих повреждений.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы уменьшить соответствующие ограничения. В ведомстве уверяют, что продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в города и поселки.
Министерство энергетики благодарит энергетиков, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы,
– добавили в сообщении.
Россия бьет по энергетике
- Чернигов атаковали "Шахеды". Под ударом также оказалась Нежинщина и Семеновская община. Есть попадание в одно из предприятий, там вспыхнул пожар. Также враг попал по энергообъекту, в области действуют аварийные отключения.
- Также без света остались некоторые районы Львова, в частности Рясное и Левандовка. Сейчас местные власти пытаются выяснить обстоятельства. Пока дополнительных подробностей по этому поводу нет, все детали очевидно сообщат позже.