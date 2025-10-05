Россияне в ночь на воскресенье, 5 сентября, нанесли комбинированный удар по критической инфраструктуре, под ударом оказалась энергетика. В результате атаки есть повреждения, сложная ситуация сохраняется в двух областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины. Там сообщили детали последствий умышленного удара врага.

Какие последствия для энергетики?

По данным ведомства, в результате атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго". Отмечается, что, к сожалению, это привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

Также сообщают о сложной ситуации в Сумской и Черниговской областях. Последняя снова находилась под вражеской атакой. Там продолжают действовать графики почасового отключения света из-за предыдущих повреждений.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы уменьшить соответствующие ограничения. В ведомстве уверяют, что продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в города и поселки.

Министерство энергетики благодарит энергетиков, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы,

– добавили в сообщении.

Россия бьет по энергетике