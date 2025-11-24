Росіяни писали про перекидання корейців в Україну: куди саме і що кажуть про це в РНБО

Пізно ввечері один із Z-блогерів зробив заяву про перекидання північнокорейських солдатів в Україну. Пропагандист не написав назву напрямку, але її легко впізнати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Що писали росіяни про перекидання солдатів КНДР в Україну?

Відповідно до допису, бійці Кім Чен Ина два місяці провели на полігоні, а потім вирушать на неназваний напрямок.

Вгадайте напрямок. Там поле і можна гуляти,

– "інтригує" військкор.



Повідомлення про перекидання солдатів Кіма в Україну / Соцмережі

Натяк дуже прозорий – очевидно, що мова про Гуляйполе в Запорізькій області. Тобто південь України.

Від Гуляйполя до Запоріжжя – близько 87 кілометрів. Трохи вище – місто Дніпро.



Гуляйполе на карті / Скриншот 24 Каналу

Показуємо ситуацію на Гуляйпільському напрямку на карті Deep State

Чи правда, що корейців перекидають на Гуляйпільщину?

Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку НЕ має підтвердження,

– написав Андрій Коваленко.

У ГУР поки не коментували заяви росіян. Але в середині листопада писали, що Москва планує "імпортувати" 12 тисяч збирачів "Шахедів" з КНДР.

Зверніть увагу! 23 листопада росіяни писали: "Гуляйполе, будучи потужним укріпрайоном, не береться в лоб, широким охопленням йде ізолювання району". А 24 листопада навіть заявили, буцімто зайшли в місто.



Українські військові оглядачі не підтвердили наявність ворога в Гуляйполі, проте написали, що бої там можуть початися найближчими годинами. Хоча ще не так давно тому була думка, що росіяни не підуть на саме Гуляйполе, а спробують обрізати логістику.

