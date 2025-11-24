Укр Рус
24 листопада, 13:55
Росіяни писали про перекидання корейців в Україну: куди саме і що кажуть про це в РНБО

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Російські "військкори" заявили про перекидання північнокорейських солдатів в Україну, натякаючи на певний напрямок.
  • В РНБО відреагували на такі публікації.

Пізно ввечері один із Z-блогерів зробив заяву про перекидання північнокорейських солдатів в Україну. Пропагандист не написав назву напрямку, але її легко впізнати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка

Що писали росіяни про перекидання солдатів КНДР в Україну? 

Відповідно до допису, бійці Кім Чен Ина два місяці провели на полігоні, а потім вирушать на неназваний напрямок. 

Вгадайте напрямок. Там поле і можна гуляти, 
– "інтригує" військкор. 


Повідомлення про перекидання солдатів Кіма в Україну / Соцмережі 

Натяк дуже прозорий – очевидно, що мова про Гуляйполе в Запорізькій області. Тобто південь України. 

Від Гуляйполя до Запоріжжя – близько 87 кілометрів. Трохи вище – місто Дніпро. 


Гуляйполе на карті / Скриншот 24 Каналу 

Показуємо ситуацію на Гуляйпільському напрямку на карті Deep State

 

Чи правда, що корейців перекидають на Гуляйпільщину? 

Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку НЕ має підтвердження, 
– написав Андрій Коваленко. 

У ГУР поки не коментували заяви росіян. Але в середині листопада писали, що Москва планує "імпортувати" 12 тисяч збирачів "Шахедів" з КНДР. 

Зверніть увагу! 23 листопада росіяни писали: "Гуляйполе, будучи потужним укріпрайоном, не береться в лоб, широким охопленням йде ізолювання району". А 24 листопада навіть заявили, буцімто зайшли в місто. 

Українські військові оглядачі не підтвердили наявність ворога в Гуляйполі, проте написали, що бої там можуть початися найближчими годинами. Хоча ще не так давно тому була думка, що росіяни не підуть на саме Гуляйполе, а спробують обрізати логістику.

Останні новини про корейців з КНДР в Україні 

  • На початку листопада розвідка Південної Кореї писала, що КНДР перекинула 10 тисяч військових до кордону з Україною.

  • Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук заявив 24 Каналу: це означає, що окупантам бракує ресурсу.

  • Згодом західні ЗМІ написали, що північнокорейські військові займаються розмінуванням довкола України.