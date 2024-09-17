Доведеться активніше використовувати Кримський міст: яка проблема спіткала росіян

США все ще не надали дозвіл Україні бити по російських стратегічних об'єктах західною далекобійною зброєю. Однією з можливих цілей ЗСУ – Кримській міст. Хоча раніше повідомлялось, що він вже майже не використовується для військової логістики.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко зауважив в розмові з 24 Каналом, що для росіян Кримський міст має більшою мірою іміджеве значення. Саме тому вони так ретельно його охороняють та захищають.

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Намагаються перестраховуватись

Після ударів по порту "Кавказ" в Краснодарському краї окупанти втратили поромну переправу.

Вона не функціонує принаймні в повному режимі. Раніше вона забезпечувала поставку основних видів військових вантажів. Пороми зараз не здійснюють перекидання потягів з континентальної частини Росії на Кримський півострів

– зазначив він.

Відповідно росіяни можуть збільшити логістичне навантаження через міст.

Вони намагаються перестраховуватись після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року. Тоді вибухнув потяг, що перевозив нафтопродукти. Цей фактор забезпечив більше пошкодження мосту.

Для того, щоб не давати нам додаткові можливості, як вивести з ладу міст, росіяни максимально обмежили рух по ньому саме військових вантажів,

– підкреслив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Також вони будували залізничну гилку вздовж Приазов'я. Можливо по ній якісь вантажі перекидають.

Однак після першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року, росіяни вживають превентивних заходів, щоби він став максимально безпечним і не вдалося знову його пошкодити,

– зауважив Андрій Риженко.

Важливо! Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що у росіян виникла необхідність збільшити навантаження щодо перевезення по Кримському мосту. Через це міст, який потребує ремонту, почне руйнуватися.