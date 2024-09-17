Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко зауважив в розмові з 24 Каналом, що для росіян Кримський міст має більшою мірою іміджеве значення. Саме тому вони так ретельно його охороняють та захищають.
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Намагаються перестраховуватись
Після ударів по порту "Кавказ" в Краснодарському краї окупанти втратили поромну переправу.
Вона не функціонує принаймні в повному режимі. Раніше вона забезпечувала поставку основних видів військових вантажів. Пороми зараз не здійснюють перекидання потягів з континентальної частини Росії на Кримський півострів
– зазначив він.
Відповідно росіяни можуть збільшити логістичне навантаження через міст.
Вони намагаються перестраховуватись після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року. Тоді вибухнув потяг, що перевозив нафтопродукти. Цей фактор забезпечив більше пошкодження мосту.
Для того, щоб не давати нам додаткові можливості, як вивести з ладу міст, росіяни максимально обмежили рух по ньому саме військових вантажів,
– підкреслив капітан 1 рангу запасу ВМС України.
Також вони будували залізничну гилку вздовж Приазов'я. Можливо по ній якісь вантажі перекидають.
Однак після першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року, росіяни вживають превентивних заходів, щоби він став максимально безпечним і не вдалося знову його пошкодити,
– зауважив Андрій Риженко.
Важливо! Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що у росіян виникла необхідність збільшити навантаження щодо перевезення по Кримському мосту. Через це міст, який потребує ремонту, почне руйнуватися.