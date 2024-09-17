Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко отметил в разговоре с 24 Каналом, что для россиян Крымский мост имеет в большей степени имиджевое значение. Именно поэтому они так тщательно его охраняют и защищают.

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Пытаются перестраховываться

После ударов по порту "Кавказ" в Краснодарском крае оккупанты потеряли паромную переправу.

Она не функционирует по крайней мере в полном режиме. Ранее она обеспечивала поставку основных видов военных грузов. Паромы сейчас не осуществляют переброску поездов с континентальной части России на Крымский полуостров

– отметил он.

Соответственно россияне могут увеличить логистическую нагрузку через мост.

Они пытаются перестраховываться после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда взорвался поезд, перевозивший нефтепродукты. Этот фактор обеспечил большее повреждение моста.

Для того чтобы не давать нам дополнительные возможности, как вывести из строя мост, россияне максимально ограничили движение по нему именно военных грузов,

– подчеркнул капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Также они строили железнодорожную ветку вдоль Приазовья. Возможно по ней какие-то грузы перебрасывают.

Однако после первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, россияне принимают превентивные меры, чтобы он стал максимально безопасным и не удалось снова его повредить,

– отметил Андрей Рыженко.

Важно! Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что у россиян возникла необходимость увеличить нагрузку по перевозке по Крымскому мосту. Из-за этого мост, который нуждается в ремонте, начнет разрушаться.