В частности, враг увеличивает логистическую нагрузку на Керченский мост. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Почему Крымский мост может постичь печальная судьба

Дмитрий Плетенчук отметил, что сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированный Крым. Ведь паромы не работают, а когда возобновят свою работу – не понятно.

Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу временно оккупированными территориями в Крым пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать,

– сказал представитель.

Капитан сообщил, что Крымский мост оккупантов требует ремонта. Он подчеркнул, что увеличение логистической нагрузки на конструкцию, вероятно, ускорит ее разрушение.

"Россияне вынуждены будут увеличить перевозки по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не избегут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться", – отметил Плетенчук.

К слову, ранее партизаны движения "Атеш" отмечали, что Керченский мост, что соединяет Россию и Крымский полуостров, требует экстренного ремонта, ведь из-за деградации конструкционных элементов, которая приводит к осыпанию частей моста. Однако оккупационная власть не уделяет этому мостовому переходу достаточно внимания и пренебрегает состоянием его конструкций.