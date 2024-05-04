Доводили все кийками, – боєць "Азову" розповів, як Росія "опрацьовує" полонених

На відміну від України, Росія не дотримується міжнародних норм у поводженні з військовополоненими. Після повернення з полону українські військові згадують не тільки про тортури, але й про потужний пропагандистський вплив на них.

Боєць "Азову" Андрій "Спайдер" Ігнатюк розповів 24 Каналу, що росіяни справді мріють про захоплення всього світу, але це можливо тільки в голові їхнього президента. Натомість пересічні люди перебувають впливом інтересів своєї влади.

До теми Або вийти всім, або загинути тут․ Полон, день 600․ Як захисники Маріуполя виходили з "Азовсталі"

Як Росія "опрацьовує" військовополонених

Боєць "Азову" пригадав, що населення країни-агресорки дуже перелякане, воно боїться зробити будь-який зайвий рух. Це люди, які зовсім далекі від нормального життя, у них садистські нахили та відсутність будь-яких проявів людяності.

Перші місяці після полону я невідривно читав пабліки, переглядав все, що сталося за цей час. Хотів зрозуміти, що пропустив, поки мене не було, що змінилося відколи я вийшов з "Азовсталі". Потім зрозумів, що не все так погано,

– сказав "Спайдер".

У полоні окупанти розповідали все, що тільки могли, аби зламати бойовий дух українських військових. Наприклад, під час допитів обіцяли показати відео, де нібито Угорщина та Польща ділять Західну Україну.

Я сказав, що хоч подивитися. Тоді вони дістають телефон, вмикають, а на відео в Ужгороді чи Мукачево за столом сидить якийсь місцевий чоловік. Поруч з ним ще троє людей. І він незрозумілою мовою щось говорить,

– пригадав Андрій Ігнатюк.

На запитання, чи справді таке відео свідчить про від'єднання територій, представник слідчого комітету взявся розповідати, що Польща нібито забрала Львів і Волинь. Після того, як боєць почав ставити більше запитань, допит завершили, а його відправили у камеру.

Далі все просто ламалось. Росіяни не могли нічого довести. Вони "доводили" все кийками. Потім, коли викликали на інтерв'ю, то одразу погрожували, що битимуть, якщо я скажу щось не так. Але виходило, що я завжди казав, щось не те,

– розповів боєць "Азову".

Він додав, що ворогу дуже важко переконати людей, які справді живуть своєю країною та вболівають за її майбутнє. Попри це, не варто забувати, що окупанти здійснюють надзвичайно великий фізичний та моральний тиск на полонених. Тому будь-яка людина може втратити правильне світосприйняття.

Що згадують військові про російський полон