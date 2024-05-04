Доказывали все дубинками, – боец "Азова" рассказал, как Россия "обрабатывает" пленных

В отличие от Украины, Россия не придерживается международных норм в обращении с военнопленными. После возвращения из плена украинские военные вспоминают не только о пытках, но и о мощном пропагандистском воздействии на них.

Боец “Азова” Андрей “Спайдер” Игнатюк рассказал 24 Каналу, что россияне действительно мечтают о захвате всего мира, но это возможно только в голове их президента. Зато рядовые люди находятся под влиянием интересов своей власти.

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Как Россия "обрабатывает" военнопленных

Боец "Азова" вспомнил, что население страны-агрессора очень перепугано, оно боится сделать любое лишнее движение. Это люди, которые совсем далеки от нормальной жизни, у них садистские наклонности и отсутствие каких-либо проявлений человечности.

Первые месяцы после плена я неотрывно читал паблики, просматривал все, что произошло за это время. Хотел понять, что пропустил, пока меня не было, что изменилось с тех пор как я вышел из "Азовстали". Потом понял, что не всё так плохо,

– сказал "Спайдер".

В плену оккупанты рассказывали все, что только могли, чтобы сломать боевой дух украинских военных. Например, во время допросов обещали показать видео, где якобы Венгрия и Польша делят Западную Украину.

Я сказал, что хоть посмотреть. Тогда они достают телефон, включают, а на видео в Ужгороде или Мукачево за столом сидит какой-то местный мужчина. Рядом с ним еще трое людей. И он на непонятном языке что-то говорит,

– вспомнил Андрей Игнатюк.

На вопрос, действительно ли такое видео свидетельствует об отсоединении территорий, представитель следственного комитета взялся рассказывать, что Польша якобы забрала Львов и Волынь. После того как боец начал задавать больше вопросов, допрос завершили, а его отправили в камеру.

Далее все просто ломалось. Россияне не могли ничего доказать. Они "доказывали" все дубинками. Затем, когда вызвали на интервью, то сразу угрожали, что будут бить, если я скажу что-то не так. Но получалось, что я всегда говорил, что-то не то,

– рассказал боец "Азова".

Он добавил, что врагу очень трудно убедить людей, которые действительно живут своей страной и болеют за ее будущее. Несмотря на это, не стоит забывать, что оккупанты осуществляют чрезвычайно большое физическое и моральное давление на пленных. Поэтому любой человек может потерять правильное мировосприятие.

Что вспоминают военные о российском плену