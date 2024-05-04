Боец “Азова” Андрей “Спайдер” Игнатюк рассказал 24 Каналу, что россияне действительно мечтают о захвате всего мира, но это возможно только в голове их президента. Зато рядовые люди находятся под влиянием интересов своей власти.
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Как Россия "обрабатывает" военнопленных
Боец "Азова" вспомнил, что население страны-агрессора очень перепугано, оно боится сделать любое лишнее движение. Это люди, которые совсем далеки от нормальной жизни, у них садистские наклонности и отсутствие каких-либо проявлений человечности.
Первые месяцы после плена я неотрывно читал паблики, просматривал все, что произошло за это время. Хотел понять, что пропустил, пока меня не было, что изменилось с тех пор как я вышел из "Азовстали". Потом понял, что не всё так плохо,
– сказал "Спайдер".
В плену оккупанты рассказывали все, что только могли, чтобы сломать боевой дух украинских военных. Например, во время допросов обещали показать видео, где якобы Венгрия и Польша делят Западную Украину.
Я сказал, что хоть посмотреть. Тогда они достают телефон, включают, а на видео в Ужгороде или Мукачево за столом сидит какой-то местный мужчина. Рядом с ним еще трое людей. И он на непонятном языке что-то говорит,
– вспомнил Андрей Игнатюк.
На вопрос, действительно ли такое видео свидетельствует об отсоединении территорий, представитель следственного комитета взялся рассказывать, что Польша якобы забрала Львов и Волынь. После того, как боец начал задавать больше вопросов, допрос завершили, а его отправили в камеру.
Далее все просто ломалось. Россияне не могли ничего доказать. Они "доказывали" все дубинками. Затем, когда вызвали на интервью, то сразу угрожали, что будут бить, если я скажу что-то не так. Но получалось, что я всегда говорил, что-то не то,
– рассказал боец "Азова".
Он добавил, что врагу очень трудно убедить людей, которые действительно живут своей страной и болеют за ее будущее. Несмотря на это, не стоит забывать, что оккупанты осуществляют чрезвычайно большое физическое и моральное давление на пленных. Поэтому любой человек может потерять правильное мировосприятие.
Что вспоминают военные о российском плену
- Пресс-офицер бригады "Азов" Валерия "Нава" Субботина прошла через осаду Мариуполя и ад российского плена, в котором провела 327 дней. Она рассказала, что россияне особенно жестоко обращались с людьми, которые имеют татуировки, многих начали избивать сразу на выходе из "Азовстали". Во время плена оккупанты душили, выкручивали руки, раздевали и доводили до самоубийства.
- Парамедик Орест Грицюк вспомнил, что представители Красного Креста не следили за соблюдением прав военнопленных, а наоборот издевались над ними. Они снимали, как украинских военных заставляли петь русские песни, маршировать. Затем обзывали их и смеялись.
- Еще один бывший военнопленный Александр Антоненко провел в Курском СИЗО 10 месяцев. Там он стал свидетелем чрезвычайно жестокого обращения с людьми, избиений, издевательств и даже расстрела. На пленных натравливали собак и заставляли бегать, били электрошокерами, загоняли под ледяной душ, раненых могли расстрелять.