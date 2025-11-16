Окупанту пощастило: унікальне відео, як воїни полонили росіянина за допомогою дрона

Росіяни часто здаються в полон, аби зберегти свої життя. Цікавий випадок стався нещодавно в зоні відповідальності 118 бригади ТрО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане відео в спільноті SPEAR Group B.

Як вдалося взяти в полон російського окупанта?

Триває війна дронів, а тому українські війська часто застосовують БпЛА з вибухівкою проти піхоти ворога. Такий метод легко знешкоджує окупантів, адже втекти від безпілотника дуже важко.

Одному окупанту пощастило. Дрон 118 бригади вистежив його на одному з напрямків і вже готовий був влучити. Однак боєкомплект на БпЛА не спрацював. Українські військові попри це не залишили наляканого ворожого солдата. Його забрали в полон. Таким чином українські війська поповнили обмінний фонд.

Дрон помітив рух та полетів до окупанта. Вибухівка не спрацювала, однак солдат показав, що хоче здатися. Його швидко оглянули на наявність зброї. Запевнившись, що окупант беззбройний, оператор БпЛА провів його до позицій українських захисників, де його зустріли. Помітно, що росіянин боявся, адже на шляху до бійців він навіть хрестився.

Український БпЛА вистежив окупанта та провів його до українців: дивіться відео

Як оператори БпЛА поповнюють обмінний фонд?

Офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс", старший лейтенант Вадим Сименишен в ефірі 24 Каналу розповів, що за допомогою дронів брати окупантів у полон важче, але можливо. Зазвичай військові бачать, що ворог хоче здатися. Тоді йому скидають пляшку з водою та запискою, що робити далі. Російський солдат тоді йде слідом за дроном і таким чином добирається до позицій Сил оборони України.

