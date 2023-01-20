Перед мобілізацією: у Росії готують школярів та бюджетників до утримання армії

Російська держава не здатна профінансувати утримання свого війська та створення нових підрозділів для продовження й активізації бойових дій у повному обсязі. Через це загарбники почали нову хвилю поборів серед учнів освітніх закладів, працівників лікарень та бюджетних підприємств.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, у російській верхівці є абсолютно чітке розуміння того, що у випадку набору 500 тисяч осіб до свого війська протягом кількох місяців путінська орда буде вкрай погано забезпечена. Однак відмовлятися від ідеї посилювати тиск на Сили оборони України шляхом закидання позицій "гарматним м'ясом", як це було у Соледарі, ніхто не збирається.

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Оскільки практично всі наступальні можливості російської армії зводяться до лобових атак, а Путін дуже хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, ніяких шансів для сотень тисяч "Ваньок" уникнути масштабної мобілізації та не загинути на українських фронтах найближчими місяцями взагалі немає.

Утримання батальйонів хочуть покласти на плечі школярів

То ж поки у Кремлі намагаються розібратися, чи захоче Путін оголошувати про проведення примусового набору чоловіків на війну, або ж цей процес почнеться без звернень до населення, у Кремлі акумулюють максимум грошей для утримання існуючих підрозділів та створення нових.

Втім, через те, що окупантам нема звідки брати додаткові бюджетні кошти на доукопмлектацію вже створених угруповань, у бункері вирішили зробити черговий хід конем – повернутися до улюблених поборів серед населення.

Для того, аби хоч якось покращити ситуацію з постачанням теплих речей, шкарпеток та інших дрібниць загарбникам, до майже всіх бюджетних закладів Росії та на тимчасово окупованих нею територіях надійшов наказ посилити збори на потреби військових.

Крім того, вже найближчим часом росіяни хочуть організувати у школах кількамісячну акцію "ZOV Победы" , під час якої дітей замість занять примушуватимуть плести маскувальні сітки, упаковувати коробки з продуктами та навіть зашивати діряві комплекти форми для подальшого відправлення цих речей на фронт.

, під час якої дітей замість занять примушуватимуть плести маскувальні сітки, упаковувати коробки з продуктами та навіть зашивати діряві комплекти форми для подальшого відправлення цих речей на фронт. Ба більше, у рамках цієї акції учнів зобов'яжуть за свій кошт спакувати щонайменше один пакунок з одягом та їжею для військових. Згідно із задумом Путіна, після проведення чергової хвилі мобілізації 2 – 3 російські школи цілком зможуть взяти на себе зобов'язання з утримання одного батальйону чмобіків. У такий спосіб держава зможе воювати набагато довше за рахунок життів росіян та за кошти росіян.

​Покладання додаткових зобов'язань на школярів, як спланували у Москві, має бути поступовим. То ж якщо зараз дітей змушують приносити шкарпетки, малюнки та крупи у невеличких об'ємах, вже через місяць допомога окупантам може стати обов'язковою, а пропозиції взяти участь в акції стануть ледве не виконанням державного замовлення, від якого не можна відмовитися.

Паралельно із цим у Кремлі розробляють варіанти більшого залучення вихованців "Юнармії" на війні. І хоча наразі на столі у бункерного нема пропозицій відправляти на фронт 16-річних підлітків, долучати дітей до завантаження боєприпасів, виготовлення "хаттабок" та боєприпасів для скидання з безпілотників цілком розглядаються.

У бюджетників знову примусово забирають частину зарплат

Зрозуміло, що одними поборами серед дітей та їх батьків росіяни ніяк не обмежуються. То ж на всій території Росії, а також в тимчасово окупованих Криму та частинах Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу працівники бюджетних установ попередньо мають відмовитися від отримання певного відсотка своєї зарплати у якості неоголошеного "військового збору". При цьому жодних законних підстав для примусового стягування з людей частини заробітку як у Росії, так і на анексованих нею територіях, немає. Однак у разі відмови бюджетникам загрожує звільнення та передача даних про чоловіків у їх родини для прискореної мобілізації.

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Звісно, що ніяких суттєвих сум для реального утримання великої кількості ординців у такий спосіб путінська влада не зможе зібрати. Тим не менше, подібні побори будуть збільшуватися прямо пропорційно банкрутству держави та посиленню війська кількістю особового складу. Судячи з усього, Путін вирішив максимально перекласти на своє населення обов'язки по утриманню армії. І якщо раніше в усіх підконтрольних Кремлю містах люди буквально існували, а ЗС Росії забезпечували за бюджетні кошти, то тепер рівень життя суттєво погіршиться, але й утримання армії лягатиме на плечі росіян.

До того ж це зможе не просто об'єднати суспільство у патріотичному екстазі під назвою "все для перемоги", але й зняти з Путіна відповідальність за погане забезпечення. Мовляв, це вам школярі виробництво танків не профінансували.