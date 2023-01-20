Перед мобилизацией: в России готовят школьников и бюджетников к содержанию армии

Российское государство не способно профинансировать содержание своей армии и создание новых подразделений для продолжения и активизации боевых действий в полном объеме. Поэтому захватчики начали новую волну поборов среди учащихся образовательных учреждений, работников больниц и бюджетных предприятий.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в российской верхушке есть совершенно четкое понимание того, что в случае набора 500 тысяч человек в свое войско в течение нескольких месяцев, путинская орда будет очень плохо обеспечена. Однако отказываться от идеи усиливать давление на Силы обороны Украины путем заброса позиций "пушечным мясом", как это было в Соледаре, никто не собирается.

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Поскольку практически все наступательные возможности российской армии сводятся к лобовым атакам, а Путин очень хочет выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, для сотен тысяч "Ванек" вообще нет никаких шансов избежать масштабной мобилизации и не погибнуть на украинских фронтах в ближайшие месяцы.

Содержание батальонов хотят положить на плечи школьников

Поэтому пока в Кремле пытаются разобраться, захочет ли Путин объявлять о проведении принудительного набора мужчин на войну, или же этот процесс начнется без обращений к населению, в там аккумулируют максимум денег для содержания существующих подразделений и создания новых.

Впрочем, поскольку оккупантам неоткуда брать дополнительные бюджетные средства на доукомплектацию уже созданных группировок, в бункере решили сделать очередной ход конем – вернуться к любимым поборам среди населения.

Для того, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с поставкой теплых вещей, носков и других мелочей захватчикам, во многие бюджетные учреждения России и на временно оккупированных ею территориях поступил приказ усилить сборы на нужды военных.

Кроме того, уже в ближайшее время россияне хотят организовать в школах. многомесячную акцию "ZOV Победы" , во время которой детей вместо занятий будут заставлять плести маскировочные сетки, упаковывать коробки с продуктами и даже зашивать дырявые комплекты формы для дальнейшей отправки этих вещей на фронт.

, во время которой детей вместо занятий будут заставлять плести маскировочные сетки, упаковывать коробки с продуктами и даже зашивать дырявые комплекты формы для дальнейшей отправки этих вещей на фронт. Более того, в рамках этой акции учащихся обяжут за свой счет упаковать как минимум один пакет с одеждой и едой для военных. Согласно замыслу Путина, после проведения очередной волны мобилизации 2-3 российские школы вполне смогут взять на себя обязательство по содержанию одного батальона чмобиков. Таким образом, государство сможет воевать гораздо дольше за счет жизней россиян и за средства россиян.

Возложение дополнительных обязательств на школьников, как спланировали в Москве, должно быть постепенным. Так что если сейчас детей заставляют приносить носки, рисунки и крупы в небольших объемах, уже через месяц помощь оккупантам может стать обязательной, а предложения поучаствовать в акции станут едва ли не выполнением государственного заказа, от которого нельзя отказаться.

Параллельно с этим в Кремле разрабатываются варианты большего привлечения воспитанников "Юнармии" к войне. И хотя на столе у бункерного диктатора нет предложений отправлять на фронт 16-летних подростков, приобщать детей к загрузке боеприпасов, изготовлению "хаттабок" и боеприпасов для сброса с беспилотников полностью рассматриваются.

У бюджетников снова принудительно забирают часть зарплат

Понятно, что одними поборами среди детей и родителей россияне никак не ограничиваются. На всей территории России, а также во временно оккупированных Крыму и частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей работники бюджетных учреждений предварительно должны отказаться от получения определенного процента своей зарплаты в качестве необъявленного "военного сбора". При этом никаких законных оснований для принудительного взимания с людей части заработка как в России, так и на аннексированных ею территориях нет. Однако в случае отказа бюджетникам грозит увольнение и передача данных о мужчинах из их семей для ускоренной мобилизации.

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Конечно, никаких существенных сумм для реального содержания большого количества ордынцев таким образом путинская власть не сможет собрать. Тем не менее, подобные поборы будут увеличиваться прямо пропорционально банкротству государства и усилению войска количеством личного состава. Судя по всему, Путин решил максимально переложить на свое население обязанности по содержанию армии. И если раньше во всех подконтрольных Кремлю городах люди буквально существовали, а ВС России обеспечивали за бюджетные средства, то теперь уровень жизни существенно ухудшится, но содержание армии будет ложиться на плечи россиян.

К тому же, это сможет не просто объединить общество в патриотическом экстазе под названием "все для победы", но и снять с Путина ответственность за плохое обеспечение. Мол, это вам школьники производство танков не профинансировали.