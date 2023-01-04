То же касается выплат зарплат "чиновникам" и дотаций предприятиям, которые уже давно не приносят ни копейки прибыли. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, реформы, которые в разы ухудшат жизнь местным жителям, будут внедряться постепенно, чтобы не повлечь за собой взрывную волну протестов.

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В Кремле планируют в течение 2023 существенно экономить на всех своих прокси, а также сокращать затраты на развитие России. От глубинки до больших городов и самой столицы. Причина таких мер вполне очевидна – нехватка денег на ведение войны против Украины.

Из маленьких городов в Донбассе будут делать поселки

О намерениях перераспределения средств, которые ранее выделялись оккупантами для создания иллюзии жизни в так называемых "ДНР" и "ЛНР", кремлевские кураторы предупредили Пасечника и Пушилина еще в октябре-ноябре 2022 года.

Главарям террористических формирований поставили задачу крайне быстро подготовить банковские системы недореспублик, а также привести в порядок весь бизнес и наладить работу предприятий для того, чтобы банановые псевдообразования вышли на самоокупаемость.

Понятно, что вообще никаких шансов обеспечивать себя финансово ни на оккупированной Луганщине, ни на Донетчине не было.

Боевик из Луганска приглашал к себе экономистов из Москвы. Однако они лишь констатировали невозможность региона обеспечивать себя. Переходный план, состоявший из более чем 100 пунктов, даже не начали претворять в жизнь.

Пушилин даже попыток проконсультироваться со специалистами не предпринимал. Аферист со стажем, считающий себя специалистом по экономике, решил разбираться с проблемой самостоятельно.

Согласно намерениям московских оккупантов, уже в январе поступления из российского бюджета на Донбасс сократятся на 40%. Это означает, что Москва только покроет "гарантированные Россией" выплаты пенсий, а также частично обеспечит зарплатами силовой блок и местные "администрации". Работа бюджетных учреждений будет профинансирована не более чем на 50%.

Чтобы как-нибудь перекрыть огромные бюджетные дыры, представителям оккупационных администраций придется срочно сокращать все расходы, закрывать больницы, школы и шахты. Кроме того, им придется в очередной раз умножить на ноль все планы восстановления инфраструктуры, дорог и поврежденных в результате войны объектов. Так что если с 2014 года "чиновники" оккупированных частей Донетчины и Луганщины так или иначе изображали реализацию каких-либо проектов, но разворовывали средства, теперь не будет даже попыток делать это. В "администрациях" недореспублики решили, что где обогатиться "должностные лица" и так найдут, а вот экономить "государства" должны буквально на всем.

В рамках этих реформ в так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут кардинально пересмотреть административное устройство регионов – объединить администрации маленьких городов, а также отменить районное распределение крупных. Уволенных "чиновников" при этом будут отправлять на рынок труда или на пенсию. Мужчин будут забирать на фронт.

По такому же принципу могут закрывать больницы и амбулатории – создавать опорные медицинские учреждения, которые будут обслуживать по 2–3 города. Это же касается некоторых школ и детских садов. Фактически все провинциальные города Донбасса местные террористы по требованию россиян превратят в села и поселки.

В каких городах на Донбассе закроют больницы

Какие именно изменения будут ждать местных жителей, неизвестно. По состоянию на конец декабря 2022 г. у Пасечника решили закрыть роддом, санстанцию и налоговую в Ровеньках Луганской области. Обслуживанием "граждан" из этого города будут заниматься в соседних Антраците и Свердловке. Скорее всего, так же закроют медучреждения в Перевальске и Стаханове, но сохранят работу больниц в Алчевске. На востоке так называемой "ЛНР" "главным" населенным пунктом может стать Краснодон.

Тем временем Желающих приехать нет: россияне силой удерживают медиков на оккупированных территориях

В Донецкой области с нововведениями у террористов все несколько проще: с легкой руки Пушилина представители "власти" решили закрыть половину медицинских учреждений в Макеевке, Енакиево, Иловайске, а также в Шахтерске или Снежном. Опорными городами для "здравоохранения" будут служить Донецк, Харцызск, Горловка и Чистяково. А вот на юге области ситуация с больницами крайне ужасная. Единственным вариантом для назначения "опорного" города является Бойковское.