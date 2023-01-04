Те ж саме стосується виплат зарплат "посадовцям" та дотацій підприємствам, що вже давно не приносять ані копійки прибутку. За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, реформи, які у рази погіршать життя місцевим мешканцям, впроваджуватимуть поступово, аби не спричинити вибухову хвилю протестів.

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У Кремлі планують впродовж 2023 року суттєво заощаджувати на всіх своїх проксі, а також скорочувати витрати на розвиток Росії. Від глибинки до великих міст та самої столиці. Причина таких заходів цілком очевидна – нестача грошей на ведення війни проти України.

Із маленьких міст на Донбасі робитимуть селища

Щодо намірів перерозподілу коштів, які раніше виділялися окупантами для створення ілюзії життя у так званих "ДНР" та "ЛНР", кремлівські куратори попередили Пасічника та Пушиліна ще у жовтні-листопаді 2022 року.

Ватажкам терористичних формувань поставили задачу вкрай швидко підготувати банківські системи недореспублік, а також привести до ладу весь бізнес та налагодити роботу підприємств для того, щоб бананові псевдоутворення вийшли на самоокупність.

Зрозуміло, що взагалі жодних шансів забезпечувати самих себе фінансово ані на окупованій Луганщині, ані на Донеччині не було.

Бойовик із Луганська запрошував до себе економістів із Москви. Однак вони лише констатували неможливість регіону забезпечувати себе. Перехідний план, що складався із понад 100 пунктів, навіть не почали впроваджувати у життя.

Пушилін навіть спроб проконсультуватися із фахівцями не робив. Аферист зі стажем, що вважає себе спеціалістом з економіки, вирішив розбиратися із проблемою самостійно.

Згідно з намірами московських окупантів, вже у січні надходження з російського бюджету на Донбас скоротяться на 40%. Це означає, що Москва лише покриє "гарантовані Росією" виплати пенсій, а також частково забезпечить зарплатами силовий блок та місцеві "адміністрації". Робота бюджетних установ буде профінансована не більше ніж на 50%.

Аби хоч якось перекрити величезні бюджетні дірки, представникам окупаційних адміністрацій доведеться терміново скорочувати всі розходи, закривати лікарні, школи та шахти. Крім того, їм доведеться вкотре помножити на нуль всі плани відновлення інфраструктури, доріг та пошкоджених внаслідок війни об'єктів. То ж якщо з 2014 року "чиновники" окупованих частин Донеччини та Луганщини так чи інакше робили вигляд реалізації якихось проєктів, але розкрадали кошти, відтепер не буде навіть спроб вдавати це. В "адміністраціях" недореспублік вирішили, що де збагатитися "посадовці" і так знайдуть, а от економити "держави" мають буквально на всьому.

У рамках цих "реформ" у так званих "ДНР" та "ЛНР" можуть кардинально переглянути адміністративний устрій регіонів – об'єднати "адміністрації" маленьких міст, а також скасувати районний розподіл великих. Звільнених "чиновників" при цьому відправлятимуть на ринок праці чи на пенсію. Чоловіків забиратимуть на фронт.

За таким же принципом можуть закривати лікарні та амбулаторії – створювати опорні медичні заклади, які обслуговуватимуть по 2 – 3 міста. Це ж стосується деяких шкіл та дитячих садочків. Фактично всі провінційні міста Донбасу місцеві терористи на вимогу росіян перетворять на села та селища.

У яких містах на Донбасі закриють лікарні

Які саме зміни очікуватимуть місцевих мешканців, ще невідомо. Станом на кінець грудня 2022 у Пасічника вирішили закрити пологовий будинок, санстанцію та податкову у Ровеньках Луганської області. Натомість обслуговуванням "громадян" із цього міста займатимуться в сусідніх Антрациті та Свердловці. Скоріш за все, так само закриють медзаклади у Перевальську та Стаханові, але збережуть діяльність лікарень в Алчевську. На сході так званої "ЛНР" "головним" населеним пунктом може стати Краснодон.

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На Донеччині із нововведеннями у терористів все дещо простіше: з легкої руки Пушиліна представники "влади" вирішили закрити половину медичних закладів у Макіївці, Єнакієвому, Іловайську, а також в у Шахтарську чи Сніжному. Опорними містами для "охорони здоров'я" слугуватимуть Донецьк, Харцизьк, Горлівка та Чистякове. А от на півдні області ситуація з лікарнями є вкрай жахливою. Єдиним варіантом для призначення "опорного" міста є Бойківське.