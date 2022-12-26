По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российское военно-политическое руководство пытается любым способом поощрить или принудить медиков к переезду на временно оккупированный Донбасс и Крым. Однако желающих совершить подобные путешествия почти нет.

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Если сразу после начала полномасштабного вторжения благодаря серьезной кампании российское руководство еще могло найти желающих переехать из глубинки в Симферополь или Донецк медсестер и фельдшеров, то уже в октябре – ноябре поток персонала стал практически нулевым.

В Крыму удерживают хирурга, который еще летом приехал на отдых

Еще до контрнаступления ВСУ, когда россияне действительно верили в то, что "спецоперация" идет по плану, захватчикам удавалось искать медиков и учителей, которые согласились бы переехать на временно оккупированные территории.

Таким отчаянным обещали платить тройные зарплаты, выдавать квартиры и вообще обеспечивать всем необходимым. Мол, все, кто откликнулся на зов родины в трудный момент, будут обеспечены деньгами и комфортом.

Понятно, что возможность получать 30 тысяч рублей вместо 10, очень мотивировала российских специалистов к переезду. Если же добавить к этому жизнь в "отжатой" и хорошо обставленной квартире, а не в разрушенном бараке, перспектива променять московию на Донецк была многим по душе.

Впрочем, хотя по прибытии на оккупированные территории медикам предоставляли не столь комфортные условия, которые обещали, многие из них оставались довольны изменениями в жизни – вплоть до осознания того, что "работа в тылу" на оккупированных территориях является билетом в один конец. Ведь никакой опции отказаться от должности и вернуться в Россию у них нет, а все они де-факто являются нарушителями закона.

Запрет на выезд из Крыма и оккупированных территорий Луганщины и Донеччины для всех медиков действует еще с августа. При этом он касается не только тех, кто покинул свои дома и переехал по собственной инициативе. К примеру, в больнице в Симферополе до сих пор работает хирург из Санкт-Петербурга, который летом приехал в Крым на отдых. Мужчину просто поймали ФСБшники во время проверки в поезде, двигавшемся на материк, заставили выйти и устроиться на новую работу в столице Автономной Республики. На все вопросы, когда ему разрешат уехать, российские спецслужбы отвечали очень просто: "как только будет можно, вам скажут".

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При этом все понимают, что никаких разрешений никто никогда не предоставит, ведь боевые действия в Украине продолжаются, а ВСУ рано или поздно зайдут в Крым и освободят Донбасс. Тогда всем россиянам придется объяснять киевским властям, что они делали в оккупированных городах. Желающих быть осужденными за незаконное пересечение границы и участие в агрессии против Украины среди медперсонала нет. Все они хотят вернуться домой.

Также в Донецке, Макеевке, Луганске, Алчевске и других городах принудительно удерживают тех медиков, которые поверили обещаниям российских властей и добровольно согласились "несколько месяцев поработать на освобожденных территориях". Только на Донбассе в случае неповиновения персонал больниц обещают отправить на передовую.

Впрочем, даже несмотря на такую ситуацию, медиков во временно подконтрольных Кремлю городах критически не хватает. Поскольку имеющееся количество врачей банально не могут оказать помощь всем раненым и больным захватчикам. Так что в Москве близки к тому, чтобы начать вывозить медиков на Донбасс принудительно.

Хирургическую бригаду убили ради картинки

В середине декабря 2022 года российское командование значительно усилило волну набора врачей для отправки на Донбасс. Однако набрать нужное количество человек не могут со всей России. Ведь так или иначе все понимают, что работа на Востоке связана со значительными рисками для жизни. Особенно циничны уговоры врачей со стороны российских спецслужб после недавнего обстрела Донецкой областной больницы имени Калинина, когда захватчики просто ради пропагандистского сюжета обстреляли медицинское учреждение из "Градов".

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Хотя сами оккупанты говорят, что практически никто не пострадал, а только двое погибли, на самом же деле количество жертв российских провокационных обстрелов существенно. В погоне за картинкой "зверств Киева", по данным украинских спецслужб, атака россиян по больнице унесла жизни по меньшей мере 15 человек.

Среди погибших есть хирург, две медсёстры и санитарка, которые приехали в Донецк из России в октябре. В момент обстрела они пытались спасти жизнь одному раненному под Авдеевкой российскому чмобику. Теперь оккупантам нужно найти замену этой бригаде, ведь так или иначе хирурги возле фронта очень нужны.