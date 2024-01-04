Кремлю треба протриматись до квітня: кого почали масово відправляти на фронт

Путін підписав указ про надання російського громадянства іноземцям, які беруть участь у війні в Україні, та їхнім родичам, якщо вони того захочуть. Головне – підписати контракт для служби в окупаційному війську терміном не менше, ніж на один рік.

Тобто таким чином кремлівський диктатор грає більше не на самих потенційних мобілізованих, а їхніх родичів. В Росії немає проблем з мобілізаційним ресурсом, якщо брати цифри, вважає ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Але є проблеми із зміною тих осіб, які "вибули", зазначив він 24 Каналу.

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Потенціал російських окупантів

Іван Ступак нагадав, що Путін двічі за останній рік збільшував чисельність своєї армії. Кремль змушений постійно підкидати свіжі сили на фронт, аби тримати ситуацію на плаву.

"Тобто в них не вистачає людей для серйозного прориву, а для того, щоб тримати стабільну кількість людей на фронті, в них ресурси є. Вони використовують кубинців, мешканців країн Азії, змушують чоловіків на тимчасово окупованих територіях брати їхні паспорти і відправляють на війну. Плюс ми пам'ятаємо декілька тижнів тому було відео, як там десяток чоловіків – громадян країн Середньої Азії, на урочистому зборищі отримували паспорт Росії і в тому ж приміщенні їм одразу видавали повістку на виклик до військкомату", – розповів Ступак.

Кремлю треба протриматися до квітня, оскільки в березні 2024 року в Росії мають відбутися президентські вибори. Вже після окупанти можуть оголосити будь-яку мобілізацію: чи то часткову, чи загальну.

"Але мені цікаво, він (Путін – 24 Канал) роздає паспорт громадянина Росії. А за останні два роки за цей паспорт ну тільки б'ють по морді в світі, я не знаю, що він дає там. Безвіз? З Іраном – окей, з Північною Кореєю – можливо, пляжі їхні можна відвідати", – іронічно додав експівробітник СБУ.

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