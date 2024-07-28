Під час параду на честь дня ВМФ Росія "підтвердила" успішні атаки України на свій флот

28 липня у Росії святкували день Військово-морського флоту. З цієї нагоди у країні-агресорці пройшов морський парад. Захід привернув увагу куцим представництвом Чорноморського флоту.

Під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту. Ними були корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на російській військовій базі у сирійському Тартусі, та фрегат "Адмірал Григорович".

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"Серйозно спалилися"

Водночас жоден із кораблів, які, за заявами українських військових, були пошкоджені або знищені за останній рік, не взяв участь у святкуванні.

При цьому сам Чорноморський флот згадувався двічі під час доповідей командувачів флоту головнокомандувачу ВМФ.

Військовослужбовці частин та з'єднань Чорноморського флоту наразі несуть бойове чергування з охорони південних рубежів Росії та виконують завдання під час спеціальної військової операції,

– виправдовувався диктор під час трансляції.

Цього року трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі (традиційну частину його в Кронштадті цього року було скасовано), у Балтійську, Владивостоці, Північноморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі.

У цьогорічному параді брало участь також кілька кораблів із "дружніх" країн – чотири китайські судна, одне з Алжиру та одне з Індії.

У довоєнному 2021 році на святкуванні були помічені три іноземні кораблі – з Індії, Ірану та Пакистану. Загальна кількість продемонстрованих кораблів і підводних човнів тоді перевищила 50, а на цей раз їх, за офіційними даними, лише 25.

Нагадаємо, що з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів та суден забезпечення.