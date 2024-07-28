Во время парада в честь дня ВМФ Россия "подтвердила" успешные атаки Украины на свой флот

28 июля в России праздновали день Военно-морского флота. По этому случаю в стране-агрессоре прошел морской парад. Мероприятие привлекло внимание куцым представительством Черноморского флота.

Во время трансляции главного морского парада в честь дня ВМФ показали только два корабля Черноморского флота. Ими были корвет "Меркурий", который с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат "Адмирал Григорович".

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"Серьезно спалились"

В то же время ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были повреждены или уничтожены за последний год, не участвовал в праздновании.

При этом сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флота главнокомандующему ВМФ.

Военнослужащие частей и соединений Черноморского флота сейчас несут боевое дежурство по охране южных рубежей России и выполняют задачи в ходе специальной военной операции,

– оправдывался диктор во время трансляции.

В этом году трансляция впервые объединила парады в Санкт-Петербурге (традиционная часть его в Кронштадте в этом году была отменена), в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе.

В нынешнем параде участвовали также несколько кораблей из "дружественных" стран – четыре китайских судна, одно из Алжира и одно из Индии.

В довоенном 2021 году на праздновании были замечены три иностранных корабля – из Индии, Ирана и Пакистана. Общее количество продемонстрированных кораблей и подводных лодок тогда превысило 50, а на этот раз их, по официальным данным, только 25.

Напомним, что с 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения.