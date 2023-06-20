Дали 16 років колонії: у Росії засудили заступника командира підрозділу батальйону "Айдар"
У Росії командира підрозділу батальйону "Айдар" Дениса Муригу засудили до 16 років колонії суворого режиму. Чоловіка затримали навесні 2022 року, закинувши "організацію незаконного збройного формування".
Українського військового судили у Ростові-на-Дону в тому ж суді, в якому влаштували "судилище" над полоненими азовцями. Про суд над Денисом Муригою повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про суд над Денисом Муригою
Розгляд справи Дениса Муриги у Ленінському суді в Ростові-на-Дону почали 19 травня. Того ж таки місяця росіяни внесли його до списку "екстремістів та терористів". Втім, затримали бійця батальйону "Айдар" ще навесні 2022 року. Він нібито "намагався перетнути кордон з Росією під виглядом біженця". При собі він мав паспорти України та Росії.
Судили чоловіка за звинуваченням у "організації збройного формування та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Також Муризі закинули "підрив мосту", який він нібито здійснив у Луганській області. За ці "злочини" йому присудили 16 років у колонії суворого режиму.
Нагадаємо, що у тому ж суді окупанти нещодавно розпочали "судилище" над полоненими з Азовсталі. Росіяни стверджують, що на лаві підсудних тільки військові, проте родичі впізнали серед 22 людей і цивільних.
"Судилище" над полоненими азовцями: що відомо
- У Росії 15 червня почали "судилище" над захисниками "Азовсталі". Їм загрожує від 15 років незаконного ув'язнення.
- Спершу звинувачення висунули 24 військовим, проте двох з них вдалося обміняти на російських полонених. Серед 22 захисників "Азовсталі", що залишилися у Росії і постали перед "судом" восьмеро – жінки, що працювали кухарями у полку "Азов".
- У Офісі Президента відреагували на злочин Росії та зауважили, що Червоний Хрест, який мав би завадити незаконному "суду", знову залишився бездіяльним. За словами Михайла Подоляка, "судилище" викликає тільки одну емоцію – огиду.