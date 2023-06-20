Дали 16 лет колонии: в России осудили заместителя командира подразделения батальона "Айдар"

В России командира подразделения батальона "Айдар" Дениса Муригу приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Мужчину задержали весной 2022 года, обвинив в "организации незаконного вооруженного формирования".

Украинский военный судили в Ростове-на-Дону в том же суде, в котором устроили "судилище" над пленными азовцами. О суде над Денисом Муригой сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о суде над Денисом Муригой

Рассмотрение дела Дениса Муриги в Ленинском суде в Ростове-на-Дону было начато 19 мая. В тот же месяц россияне внесли его в список "экстремистов и террористов". Впрочем, задержали бойца батальона "Айдар" весной 2022 года. Он якобы "пытался пересечь границу с Россией под видом беженца". При себе у него были паспорта Украины и России.

Судили мужчину по обвинению в "организации вооруженного формирования и прохождения учения с целью осуществления террористической деятельности". Также Муригу обвинили и в "подрыве моста", который он якобы совершил в Луганской области. За эти "преступления" ему присудили 16 лет в колонии строгого режима.

Напомним, что в том же суде оккупанты недавно начали "судилище" над пленными из Азовстали. Россияне утверждают, что на скамье подсудимых только военные, однако родственники опознали среди 22 человек и гражданских.

"Судилище" над пленными азовцами: что известно