У Росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони
- У Пензі, Росія, серія вибухів вивела з ладу дві труби магістрального газогону, що забезпечували військові об'єкти.
- Російські медіа намагалися приховати причини вибухів, називаючи їх "плановими навчаннями".
У понеділок, 8 вересня, у Пензі пролунала серія вибухів. Унаслідок атаки виведено з ладу єдину систему нафтопроводів.Так дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу наразі не працюють.
Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.
Дивіться також У Росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині
Що відомо про ураження газогону в Пензі?
Зранку 8 вересня щонайменше чотири вибухи пролунали в Желєзнодорожньому районі міста Пенза. У цей час було атаковано дві труби магістрального газогону. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.
Місцеві ЗМІ Пензи намагалися приховати справжні причини надзвичайної події. Щоб не розповідати про атаку на критично важливу інфраструктуру, влада вигадала "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами.
Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках,
– розповіли в ГУР.
Російські ЗМІ брешуть, щоб приховати наслідки атаки / Скриншот
Зазначається, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність російських військових обʼєктів, що задіяні у повномасштабній агресії проти України.
Росію атакували дрони: що відомо?
У ніч проти 9 вересня на території Росії літали БпЛА. Влада країни-агресорки повідомила про збиття нібито 31 українського безпілотника. З них 15 пролітали над акваторією Чорного моря, 7 – над Бєлгородською областю, 3 – над Курською, по два – над тимчасово окупованим Кримом і Краснодарським краєм та по одному – над територією Тамбовської й Воронезької областей.
Уночі в Адлерському районі Сочі стався потужний вибух, ймовірно, через атаку безпілотників. Було завдано удару по інфраструктурі. Росіяни заявили, що на місці загинув чоловік. Внаслідок атаки також призупиняв роботу аеропорт "Сочі".
Днями ккраїнські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції "Второво" у Владимирській області Росії. Підприємство постачає дизель до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Подібні атаки роблять паливо дефіцитним продуктом в Росії.