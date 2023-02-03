Російська дитина: у Нацполіції назвали ІПСО скандал "з поширенням порно з українськими дітьми"

Інформація про використання в російській порноіндустрії викраденого в Україні хлопчика виявилась черговим ІПСО окупантів. Схоже, окупанти використали фото чужої дитини, але це не українець.

Правоохоронці проаналізували опублікований у мережі контент і з’ясували, що хлопчик, якого нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії.

Раніше Росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру, – омбудсмен

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. Посадовець отримав таку інформацію, але одразу звернувся до правоохоронних органів, аби ті перевірили.

Хлопчик працює моделлю

Поліцейські встановили, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтиму" з'явилось на одному із закритих російських телеграм-каналів. Потім його поширила низка українських ресурсів, а з першоджерела інформацію видалили.

З'ясували, що насправді дитина народилась та живе в Росії, під наглядом мами. Він працює моделлю, рекламує одяг та взуття. Правоохоронці пояснили, що фото хлопчика розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати їх.

Провальна ІПСО окупантів

Нацполіція наголошує, що Росія всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Підтвердженням цього є провальна ІПСО росіян.

Нагадаємо, у повідомленнях з мережі було зазначено, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. Писали, що "розцінки" сягають сотні тисяч рублів. Наводили фото хлопчика, за якого нібито пропонували 250 тис рублів.

Лубінець подякував Нацполіції, зокрема, співробітникам Кіберполіції та оперативних служб, які швидко відреагували та перевірили інформацію.

Омбудсмен нагадав, що згідно з порталом "Діти війни" росіяни вбили 459 українських дітей, поранили – 919, ще 348 – зникли безвісти, а кількість депортованих сягнула позначки 16 011.