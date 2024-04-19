Емігранти чи борці: хто з російської опозиції може бути вигідним для України

Захід робить ставку на Юлію Навальну як на майбутню "топопозиціонерку". Навряд чи з цього щось вийде. Україна ж має робити ставку зовсім на інших опозиційних росіян.

Про це 24 Каналу розповів політолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Україна, звісно, має підтримувати антивоєнний тренд як на території Росії, так і серед російської опозиції за кордоном. Але тут потрібно чіткіше розглянути питання.

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Частина російської опозиції полюбляє називати себе не біженцями, а "релокантами". Хтось переїжджає собі в Дубаї, а згодом знову захоче повернутися до себе в Сизрань. Називати себе "релокантами" – дитяча спроба уникнути відповідальності, чим страждає певна частина російської опозиції.

З ким ми маємо бути? Маємо бути з частиною російської опозиції, яка сповідує войовничий принцип – що проти режиму Путіна потрібно боротися та докладати зусилля для його повалення. На кшталт Гаррі Каспарова, Іллі Пономарьова тощо. Також це стосується росіян, які входять до РДК, "Свободи Росії", Сибірського батальйону тощо,

– сказав Березовець.

Це стосується і тих росіян, які передають гроші на Сили оборони України або підтримують інформаційні акції. До прикладу, Free russia foundation раніше фінансувала фабрику антикремлівських тролів. Вони давали гроші на ботів, які розміщували коментарі в російських соцмережах. Це – гарний приклад підривної діяльності.

Як ставитися до "релокантів"

Як наголосив Березовець, багато російських "опозиціонерів" не можуть зрозуміти – хто вони такі: чи релоканти, чи емігранти, чи борці з путінським режимом. До цього належить такі персонажі як Міхаїл Ходорковський та інші "виїхавшиє".

Також зараз, ймовірно, триває західна спецоперація, аби зробити з Юлії Навальної "топопозиціонера". Цей проєкт приречений на провал.

В самій Росії Навальна є маловідомою. Її чоловіка ще хтось знав, хоч і не так багато людей, бо його ім'я було під забороною на телебаченні. Чи має вона репутацію опозиціонерки серед росіян? Ні. Чи може вона об'єднати опозицію за кордоном? Ні. Чи артикулює вона боротьбу проти війни проти України? Ні. Неодноразово слухав її виступи. Вона говорить про війну. Але слово "Україна" взагалі не лунає. Вона вживає його тихенько, аби ніхто не почув. Бачу нещирість в її діях,

– наголосив Березовець.

Величезна помилка – ставити на антивоєнну російську опозицію. Ймовірно, вони хочуть вдавати, що борються проти Путіна, а паралельно заробляти на американських грантах.

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