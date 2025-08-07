Російські пропагандисти розчаровані жорсткими заявами Трампа щодо Росії. Тепер вони готують населення до певних поступок.

Про це 24 Каналу розповів публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що на російському телебаченні трохи розгубилися. Там вже акуратно говорять про можливі поступки Сполученим Штатам. І навіть обговорюють тему так званого повітряного перемир'я.

До чого Росія готує своє населення?

Як наголосив Піонтковський, вони вже намагаються виправдати можливе повітряне перемир'я в очах своєї агресивної аудиторії, яка підтримує війну проти України.

Там вже перераховують пункти, чому це Росії вигідно. Не буде тепер дезорганізованої роботи авіації, залізниці і так далі. Також розповідають, що це допоможе Трампу у боротьбі проти "глобалістів". І взагалі треба за нього триматися,

– зазначив Піонтковський.

Особливо цікавою там була реакція на те, що Трамп відправив 2 атомні субмарини ближче до Росії. Російські пропагандисти старалися максимально акуратно це обговорювати, нібито нічого не сталося.

Уявіть, якби щось схоже зробила б Велика Британія або Франція? Що б тоді в Росії творилося? А до Трампа вони дуже ніжно поставилися,

– сказав Піонтковський.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп скоротив ультиматум Путіну до 10 днів та пригрозив жорсткими санкціями. У Сполучених Штатах також вже прокоментували ідею можливого повітряного перемир'я.