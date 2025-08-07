Про це 24 Каналу розповів публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що на російському телебаченні трохи розгубилися. Там вже акуратно говорять про можливі поступки Сполученим Штатам. І навіть обговорюють тему так званого повітряного перемир'я.

До чого Росія готує своє населення?

Як наголосив Піонтковський, вони вже намагаються виправдати можливе повітряне перемир'я в очах своєї агресивної аудиторії, яка підтримує війну проти України.

Там вже перераховують пункти, чому це Росії вигідно. Не буде тепер дезорганізованої роботи авіації, залізниці і так далі. Також розповідають, що це допоможе Трампу у боротьбі проти "глобалістів". І взагалі треба за нього триматися,

– зазначив Піонтковський.

Особливо цікавою там була реакція на те, що Трамп відправив 2 атомні субмарини ближче до Росії. Російські пропагандисти старалися максимально акуратно це обговорювати, нібито нічого не сталося.

Уявіть, якби щось схоже зробила б Велика Британія або Франція? Що б тоді в Росії творилося? А до Трампа вони дуже ніжно поставилися,

– сказав Піонтковський.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп скоротив ультиматум Путіну до 10 днів та пригрозив жорсткими санкціями. У Сполучених Штатах також вже прокоментували ідею можливого повітряного перемир'я.