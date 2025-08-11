Центр протидії дезінформації попередив українців про пропагандистські наративи, які Росія зовсім скоро буде використовувати в інформаційному просторі. Вони спрямовані на дестабілізацію внутрішньої та міжнародної підтримки України в контексті переговорів.

А також військових обмінів та важливих державних дат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦПД.

Які фейки та маніпуляції готує російська пропаганда?

За даними ЦПД, у другій половині серпня Росія маніпулюватиме переговорним процесом та роллю України в переговорах. Перед та після запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці пропагандисти активізують кампанії з дискредитації України як суб’єкта переговорів.

Головні меседжі цієї кампанії – вигадки про нібито небажання Києва досягти миру, блокування процесу, висунення нереалістичних вимог, а також підкреслення залежності України від Росії та США у вирішенні її долі.

Цього разу в Кремлі особливо наполягатимуть на ідеї, що лише Москва і Вашингтон мають контроль над європейською безпекою, а Європа нібито не здатна діяти самостійно. Така кампанія є спробою зруйнувати міжнародну солідарність і посіяти розкол між Києвом, Вашингтоном і Євросоюзом.

Окрім цього, росіяни дезінформуватимуть громадськість про обміни полоненими. На тлі паузи у реальних обмінах вони запустять фейки про "вибірковий підхід України" до звільнення військовополонених, нібито відмову забирати своїх та "непрозорість переговорів".

Також поширюватимуться звернення та маніпулятивні інтерв’ю, спрямовані на виклик емоційного резонансу серед родин полонених та тиск на українську владу.

У серпня варто очікувати й інформаційної загрози з боку Білорусі. На тлі підготовки до стратегічних навчань "Захід-2025" Москва та Мінськ готують інформаційні вкиди про буцімто нарощування сил біля кордонів України та загрозу нового вторгнення з півночі.

Попри відсутність реальних змін на кордоні, такі вкиди мають створити атмосферу страху та невпевненості серед українського населення.

Крім того, російські пропагандисти планують активно дискредитувати українську державність, національні символи та право на незалежність.

Серед інструментів – псевдоісторичні наративи про "штучність" України, "розпад єдиного народу" та "відсутність справжньої державницької традиції". Також очікується поширення чуток про "ракетні удари" та теракти, щоб посіяти паніку серед громадян.

Інформаційні операції росіяни запланували й до Дня пам’яті захисників України. Використовуючи трагічні події 2014 року, зокрема Іловайськ, кремлівські пропагандисти спробують деморалізувати українське суспільство, переклавши відповідальність за втрати на українське командування, замовчуючи агресію Росії.

Особлива увага приділятиметься соціальним мережам, зокрема TikTok, щоб впливати на молодіжну аудиторію.

Маніпуляції будуть і навколо річниці вбивства Дар’ї Дугіной. Росія спробує представити Дугіну як жертву "українського тероризму" і виступити в ролі потерпілої сторони, підкреслюючи нібито атаки на цивільне населення.

Росіяни активно висвітлюватимуть пам’ятні заходи, щоб сформувати міжнародний образ України як "радикального режиму".

Напередодні парламентських виборів у Молдові, які мають відбутися 28 вересня, Кремль також активізує пропаганду, спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори. Основна увага приділятиметься темі "політичних ув’язнених" та репресій проти проросійських сил.

Також очікуються пропагандистські кампанії довкола саміту ШОС. Росія намагатиметься використати саміт Шанхайської організації співробітництва і візит Путіна до Китаю для демонстрації нібито геополітичної сили та підтримки з боку азійських країн.

Такі дії спрямовані на підрив віри у західну підтримку України та створення враження так званої "зміни світового курсу" на користь Москви.