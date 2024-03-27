Не тільки політичне рішення: чи може Польща допомогти Україні збивати ракети

Під час обстрілу 24 березня російська ракета залетіла у Польщу. Країна підняла свої винищувачі, але повітряну ціль не збила. Згодом у Польщі заявили, що обговорюють можливість збивати ракети, які рухатимуться у бік Альянсу, але це має відбуватися за згодою української сторони й з урахуванням міжнародних наслідків.

Як розповів 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, щодо гіпотетичної згоди України можна навіть не сумніватися. Однак у цій ситуації є багато інших нюансів, які справді потребують детального узгодження.

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Якою може бути співпраця з поляками

Якщо ми обговорюємо можливість Польщі збивати ракети ще над українською територією, то це означає, що вестиметься стрільба відповідними ракетами у бік України. Тобто перехоплення можливе на низьких висотах прямо над українськими населеними пунктами.

Ба більше, ракета може впасти, не влучивши в ціль, і вибухнути на українській території. Тому треба враховувати різні ексцеси, зокрема і юридичного характеру

Раптом вони потраплять у будинок фермера в Україні, а він потім засудить усю Польщу, а може й НАТО,

– зауважив Давид Шарп.

Він додав, що це часткове перебільшення, але головний сенс полягає в тому, що варто узгодити всі проблеми, які коли-небудь можуть з'явитися на порядку денному,

Далі справа за політичним рішенням поляків, чи готові вони діяти в такий спосіб. Адже перехоплення ракет над українською територією, які йдуть на цілі в Україні, створює відчуття ніби ти береш участь у війні, заважаєш Росії бити по цілях,

– підкреслив військовий оглядач.

З погляду союзника цей варіант можливий, але така допомога показує, що Польща не лише підтримує Україну, але й фізично її захищає. Тому в НАТО мають зробити вибір, який є дуже непростим.

Що ще потрібно, окрім політичної згоди

Також треба звернути увагу на військовий момент. Припустимо, що з Україною вдалося домовитися, є рішення про збиття ракет, але тоді постає питання військових можливостей.

У такому випадку вздовж усього кордону між Польщею та Україною, а конкретно у місцях, де особливо часто з'являються російські ракети, наприклад, у Львівській області, – на постійному чергуванні мають бути системи ППО. Ба більше, потрібні такі засоби, які зможуть дуже оперативно перехопити цілі, буквально за лічені секунди.

Літаки повинні бути в бойовій готовності, щоб вони встигли злетіти або баражували біля кордону в очікуванні ракет, коли є тривога. Загалом потрібно провести серйозні підготовчі процеси, щоб мати ефективні зенітні засоби,

– наголосив військовий оглядач.

До того ж поляки здобули б корисний досвід у протистоянні російській загрозі, яку вважають пріоритетною і для себе. Тому все залежить від двох факторів.

Справа за політичним рішенням, а також за військовими можливостями, які доволі скромні. Адже ефективно збивати ракети, які заходять на територію Польщі за лічені секунди й лише на кілька кілометрів, – досить складне завдання,

– підсумував Давид Шарп.

Російська ракета на території Польщі: що відомо