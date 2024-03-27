Не только политическое решение: может ли Польша помочь Украине сбивать ракеты
Во время обстрела 24 марта российская ракета залетела в Польшу. Страна подняла свои истребители, но воздушную цель не сбила. Впоследствии в Польше заявили, что обсуждают возможность сбивать ракеты, которые будут двигаться в сторону Альянса, но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий.
Как рассказал 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, в гипотетическом согласии Украины можно даже не сомневаться. Однако в этой ситуации есть много других нюансов, которые действительно требуют детального согласования.
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Каким может быть сотрудничество с поляками
Если мы обсуждаем возможность Польши сбивать ракеты еще над украинской территорией, то это означает, что будет вестись стрельба соответствующими ракетами в сторону Украины. То есть перехват возможен на низких высотах прямо над украинскими населенными пунктами.
Более того, ракета может упасть, не попав в цель, и взорваться на украинской территории. Поэтому надо учитывать различные эксцессы, в том числе и юридического характера
Вдруг они попадут в дом фермера в Украине, а он потом осудит всю Польшу, а может и НАТО,
– отметил Давид Шарп.
Он добавил, что это частичное преувеличение, но главный смысл заключается в том, что стоит согласовать все проблемы, которые когда-нибудь могут появиться на повестке дня,
Дальше дело за политическим решением поляков, готовы ли они действовать таким образом. Ведь перехват ракет над украинской территорией, которые идут на цели в Украине, создает ощущение будто ты участвуешь в войне, мешаешь России бить по целям,
– подчеркнул военный обозреватель.
С точки зрения союзника этот вариант возможен, но такая помощь показывает, что Польша не только поддерживает Украину, но и физически ее защищает. Поэтому в НАТО должны сделать выбор, который является очень непростым.
Что еще нужно, кроме политического согласия
Также надо обратить внимание на военный момент. Предположим, что с Украиной удалось договориться, есть решение о сбивании ракет, но тогда возникает вопрос военных возможностей.
В таком случае вдоль всей границы между Польшей и Украиной, а конкретно в местах, где особенно часто появляются российские ракеты, например, во Львовской области, – на постоянном дежурстве должны быть системы ПВО. Более того, нужны такие средства, которые смогут очень оперативно перехватить цели, буквально за считанные секунды.
Самолеты должны быть в боевой готовности, чтобы они успели взлететь или барражировали возле границы в ожидании ракет, когда есть тревога. В общем нужно провести серьезные подготовительные процессы, чтобы иметь эффективные зенитные средства,
– отметил военный обозреватель.
К тому же поляки получили бы полезный опыт в противостоянии российской угрозе, которую считают приоритетной и для себя. Поэтому все зависит от двух факторов.
Дело за политическим решением, а также за военными возможностями, которые довольно скромные. Ведь эффективно сбивать ракеты, которые заходят на территорию Польши за считанные секунды и всего на несколько километров, – достаточно сложная задача,
– подытожил Давид Шарп.
Российская ракета на территории Польши: что известно
- Утром 24 марта российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши и находилась там 39 секунд. Ее не сбили, поэтому она вернулась на территорию Украины, а дальше, вероятно, попала в цель. В польском Минобороны объяснили, что не обезвредили ракету, потому что знали, что она покинет их воздушное пространство.
- Впоследствии на ситуацию отреагировал польский МИД и вызвал российского посла. Он приходить отказался, заявив, что не собирается посещать посольство. По его словам, для этого якобы "нет доказательной базы, Варшава ее не предоставила".
- Польша возмутилась такой реакцией России. Там назвали слова посла демонстрацией неуважения. Также напомнили, что случаи нарушения воздушного пространства фиксируют уже в третий раз. Сейчас страна готовит дальнейшее решение, чтобы действия российского чиновника не остались без внимания.