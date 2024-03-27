Не только политическое решение: может ли Польша помочь Украине сбивать ракеты

Во время обстрела 24 марта российская ракета залетела в Польшу. Страна подняла свои истребители, но воздушную цель не сбила. Впоследствии в Польше заявили, что обсуждают возможность сбивать ракеты, которые будут двигаться в сторону Альянса, но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий.

Как рассказал 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, в гипотетическом согласии Украины можно даже не сомневаться. Однако в этой ситуации есть много других нюансов, которые действительно требуют детального согласования.

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Каким может быть сотрудничество с поляками

Если мы обсуждаем возможность Польши сбивать ракеты еще над украинской территорией, то это означает, что будет вестись стрельба соответствующими ракетами в сторону Украины. То есть перехват возможен на низких высотах прямо над украинскими населенными пунктами.

Более того, ракета может упасть, не попав в цель, и взорваться на украинской территории. Поэтому надо учитывать различные эксцессы, в том числе и юридического характера

Вдруг они попадут в дом фермера в Украине, а он потом осудит всю Польшу, а может и НАТО,

– отметил Давид Шарп.

Он добавил, что это частичное преувеличение, но главный смысл заключается в том, что стоит согласовать все проблемы, которые когда-нибудь могут появиться на повестке дня,

Дальше дело за политическим решением поляков, готовы ли они действовать таким образом. Ведь перехват ракет над украинской территорией, которые идут на цели в Украине, создает ощущение будто ты участвуешь в войне, мешаешь России бить по целям,

– подчеркнул военный обозреватель.

С точки зрения союзника этот вариант возможен, но такая помощь показывает, что Польша не только поддерживает Украину, но и физически ее защищает. Поэтому в НАТО должны сделать выбор, который является очень непростым.

Что еще нужно, кроме политического согласия

Также надо обратить внимание на военный момент. Предположим, что с Украиной удалось договориться, есть решение о сбивании ракет, но тогда возникает вопрос военных возможностей.

В таком случае вдоль всей границы между Польшей и Украиной, а конкретно в местах, где особенно часто появляются российские ракеты, например, во Львовской области, – на постоянном дежурстве должны быть системы ПВО. Более того, нужны такие средства, которые смогут очень оперативно перехватить цели, буквально за считанные секунды.

Самолеты должны быть в боевой готовности, чтобы они успели взлететь или барражировали возле границы в ожидании ракет, когда есть тревога. В общем нужно провести серьезные подготовительные процессы, чтобы иметь эффективные зенитные средства,

– отметил военный обозреватель.

К тому же поляки получили бы полезный опыт в противостоянии российской угрозе, которую считают приоритетной и для себя. Поэтому все зависит от двух факторов.

Дело за политическим решением, а также за военными возможностями, которые довольно скромные. Ведь эффективно сбивать ракеты, которые заходят на территорию Польши за считанные секунды и всего на несколько километров, – достаточно сложная задача,

– подытожил Давид Шарп.

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