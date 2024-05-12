У якому стані російська цивільна авіація

Росія втрачає літаки на полі бою та перебуває під санкціями, тож підтримувати стан авіації стало складніше.

Росіяни певною мірою адаптувалися й до погіршення безпеки під час авіаперевезень. У ексклюзивному тексті 24 Каналу мовиться, що у них значно зменшилася географія польотів і, як наслідок, навантаження на літаки.

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Росії допомагає Іран

Провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів, що зараз росіяни користаються авіацією здебільшого для подорожей на якісь курортні місцевості або у дружні до них країни. За його словами, ворог має можливість використовувати частину лайнерів як склади із запчастинами.

Також вони експлуатують літаки, залежно від стану. Тобто не проводять потрібних чеків і перевірок, але створили при кожній фірмі по так званому конструкторському бюро для ремонту й розв'язання проблем. Поки що їм вдається уникати серйозних аварій,

– пояснив експерт.

Допомогу в ремонті вкрадених бортів надає Москві й Іран. Країна, яка перебуває під санкціями понад 40 років, має найбільший серед країн другого світу ракетний парк, найбільшу номенклатуру типів ракет, певною мірою найкращі дрони-камікадзе з великою дальністю польотів. Цим досвідом Тегеран зараз радо ділиться із росіянами.

Ба більше, ворог ще й намагається запустити власне виробництво цивільних літаків. Для цього на заводі у Казані побудували новий цех, в якому планують збирати Ту-214 – модернізацію радянського лайнера Ту-204. Випускають росіяни й регіональні реактивні пасажирські літаки SuperJet-100, якими б ненадійними вони не були.

Втрати росіян в авіації – далекі від критичних