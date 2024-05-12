Росіяни певною мірою адаптувалися й до погіршення безпеки під час авіаперевезень. У ексклюзивному тексті 24 Каналу мовиться, що у них значно зменшилася географія польотів і, як наслідок, навантаження на літаки.
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Росії допомагає Іран
Провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів, що зараз росіяни користаються авіацією здебільшого для подорожей на якісь курортні місцевості або у дружні до них країни. За його словами, ворог має можливість використовувати частину лайнерів як склади із запчастинами.
Також вони експлуатують літаки, залежно від стану. Тобто не проводять потрібних чеків і перевірок, але створили при кожній фірмі по так званому конструкторському бюро для ремонту й розв'язання проблем. Поки що їм вдається уникати серйозних аварій,
– пояснив експерт.
Допомогу в ремонті вкрадених бортів надає Москві й Іран. Країна, яка перебуває під санкціями понад 40 років, має найбільший серед країн другого світу ракетний парк, найбільшу номенклатуру типів ракет, певною мірою найкращі дрони-камікадзе з великою дальністю польотів. Цим досвідом Тегеран зараз радо ділиться із росіянами.
Ба більше, ворог ще й намагається запустити власне виробництво цивільних літаків. Для цього на заводі у Казані побудували новий цех, в якому планують збирати Ту-214 – модернізацію радянського лайнера Ту-204. Випускають росіяни й регіональні реактивні пасажирські літаки SuperJet-100, якими б ненадійними вони не були.
Втрати росіян в авіації – далекі від критичних
- Відповідно до офіційних даних Генштабу та ГУР, у 2024 році Сили Опору знищили та уразили цілу низку російських літаків. Власне, йдеться не лише про застосування далекобійних комплексів ППО, але й про атаки на ворожі аеродроми за допомогою безпілотників.
- Втім, як зазначив Валерій Романенко, не можна стверджувати, що всі ці удари серйозно вплинули на здатність окупантів завдавати ударів по військових та цивільних об'єктах України. За його словами, фактично єдиними дійсно болісними втратами ворога за цей рік було знищення літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Збиття стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, на жаль, не спричинило серйозного психологічного впливу на росіян.
- Що ж стосується літаків ДРЛВ, то їх ураження є принциповим. Перший А-50 воєнні злочинці втратили за 100 з чимось кілометрів від українського кордону, другий – за 250.