Россияне в определенной степени адаптировались и к ухудшению безопасности при авиаперевозках. У эксклюзивном тексте 24 Канала говорится, что у них значительно уменьшилась география полетов и, как следствие, нагрузка на самолеты.
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России помогает Иран
Ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что сейчас россияне пользуются авиацией в основном для путешествий на какие-то курортные местности или в дружественные к ним страны. По его словам, враг имеет возможность использовать часть лайнеров как склады с запчастями.
Также они эксплуатируют самолеты, в зависимости от состояния. То есть не проводят нужных чеков и проверок, но создали при каждой фирме по так называемому конструкторскому бюро для ремонта и решения проблем. Пока им удается избегать серьезных аварий,
– объяснил эксперт.
Помощь в ремонте украденных бортов предоставляет Москве и Иран. Страна, которая находится под санкциями более 40 лет, имеет крупнейший среди стран второго мира ракетный парк, самую большую номенклатуру типов ракет, в определенной степени лучшие дроны-камикадзе с большой дальностью полетов. Этим опытом Тегеран сейчас радостно делится с россиянами.
Более того, враг еще и пытается запустить собственное производство гражданских самолетов. Для этого на заводе в Казани построили новый цех, в котором планируют собирать Ту-214 – модернизацию советского лайнера Ту-204. Выпускают россияне и региональные реактивные пассажирские самолеты SuperJet-100, какими бы ненадежными они ни были.
Потери россиян в авиации – далеки от критических
- Согласно официальным данным Генштаба и ГУР, в 2024 году Силы Сопротивления уничтожили и поразили целый ряд российских самолетов. Собственно, речь идет не только о применении дальнобойных комплексов ПВО, но и об атаках на вражеские аэродромы с помощью беспилотников.
- Впрочем, как отметил Валерий Романенко, нельзя утверждать, что все эти удары серьезно повлияли на способность оккупантов наносить удары по военным и гражданским объектам Украины. По его словам, фактически единственными действительно болезненными потерями врага за этот год было уничтожение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сбитие стратегического бомбардировщика Ту-22М3, к сожалению, не повлекло серьезного психологического воздействия на россиян.
- Что же касается самолетов ДРЛО, то их поражение является принципиальным. Первый А-50 военные преступники потеряли за 100 с чем-то километров от украинской границы, второй – за 250.