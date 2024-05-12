Россияне в определенной степени адаптировались и к ухудшению безопасности при авиаперевозках. У эксклюзивном тексте 24 Канала говорится, что у них значительно уменьшилась география полетов и, как следствие, нагрузка на самолеты.

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России помогает Иран

Ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что сейчас россияне пользуются авиацией в основном для путешествий на какие-то курортные местности или в дружественные к ним страны. По его словам, враг имеет возможность использовать часть лайнеров как склады с запчастями.

Также они эксплуатируют самолеты, в зависимости от состояния. То есть не проводят нужных чеков и проверок, но создали при каждой фирме по так называемому конструкторскому бюро для ремонта и решения проблем. Пока им удается избегать серьезных аварий,

– объяснил эксперт.

Помощь в ремонте украденных бортов предоставляет Москве и Иран. Страна, которая находится под санкциями более 40 лет, имеет крупнейший среди стран второго мира ракетный парк, самую большую номенклатуру типов ракет, в определенной степени лучшие дроны-камикадзе с большой дальностью полетов. Этим опытом Тегеран сейчас радостно делится с россиянами.

Более того, враг еще и пытается запустить собственное производство гражданских самолетов. Для этого на заводе в Казани построили новый цех, в котором планируют собирать Ту-214 – модернизацию советского лайнера Ту-204. Выпускают россияне и региональные реактивные пассажирские самолеты SuperJet-100, какими бы ненадежными они ни были.

Потери россиян в авиации – далеки от критических