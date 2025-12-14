Все змінилось, – журналіст шокував, як на Донеччині росіяни влаштовують "сафарі" на цивільних

Траса від Ізюма, що на Харківщині, до Слов'янська, що на Донеччині з кожним днем стає все небезпечнішою. На ній машини можуть опинитись під атакою російських дронів, зокрема, на оптоволокні, які є дуже небезпечними.

Про це 24 Каналу розповів ірландський журналіст, документаліст Кейлін Робертсон, наголосивши, що окупанти часто атакують саме цивільні автівки. Схоже "сафарі" вони організовують і в містах, недалеко від лінії фронту.

Як на Донеччині росіяни влаштовують "сафарі" на цивільних?

За словами Робертсона, дорогою з Ізюма на Донеччину зажди їздять волонтери, які тепер в населених пунктах повинні одягати бронежилети. Він зазначив, що нещодавно ворожий дрон влучив на цій трасі у автівку, чоловік, який стояв поруч, загинув. Росіяни застосовували таку тактику і раніше – на трасі Миколаїв – Херсон.

Дорога перетворилась у бойовий патруль. З цього літа небезпека на Донбасі починається раніше, ніж заїзд в область. Все змінилось. Росіяни не б'ють лише по військові техніці – б'ють по будь-якій машині, яка заїжджає чи виїжджає, зазвичай це цивільні,

– наголосив він.

Через це на частинах доріг почали встановлювати антидронові сітки. Однак все одно люди мають їхати по трасі швидко – понад 120 кілометрів на годину. Саме з такою швидкістю рухається ворожий дрон. Адже якщо машини зупиняються, то стають ціллю для дронів.

Однак ще більшу небезпеку несуть дрони на оптоволокні, які "сплять" на узбіччі траси, економлячи заряд. Вони чекають на проїзд машини і тоді злітають, щоб завдати удару.

"Перед заїздом я почувався тривожно – дорога тиха, видно машини, які згоріли. Це був найважчий маршрут на Донбас", – сказав ірландський журналіст.

Однак небезпека для цивільних є не лише на дорозі, окупанти влаштовують "сафарі" і в містах, зокрема в Краматорську та Дружківці. Завдяки БпЛА окупанти можуть моніторити ситуацію в регіоні та бачити куди і що рухається.

Росіяни атакують прифронтові міста Донеччини: деталі